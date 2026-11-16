Luego de que vecinos de Ari Telch lo denunciaran por presunto daño a propiedad ajena tras la difusión de videos donde aparece boxeando con un árbol, el conflicto del actor en Cuernavaca escaló y ahora también involucra a Gustavo Adolfo Infante.

La disputa pasó de los señalamientos a las amenazas directas. Ari Telch estalló contra el conductor en redes sociales, lanzó advertencias de y anunció acciones legales contra él e Imagen Televisión. Sin embargo, Infante no se quedó callado y respondió con burlas ante la posibilidad de enfrentarse en los tribunales.

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Ari Telch fue diagnosticado con transtorno bipolar tipo II. / Facebook

¿Por qué Ari Telch amenazó a Gustavo Adolfo Infante?

El enfrentamiento entre Ari Telch y Gustavo Adolfo Infante comenzó después de que el conductor presentara en De primera mano videos de las cámaras de seguridad del condominio donde vive el actor, en Cuernavaca, Morelos.

En uno de los materiales, Telch aparece aventando un camastro hacia el garaje de una propiedad vecina. A partir de estas imágenes, el periodista también compartió testimonios de residentes que lo acusan de presuntas conductas agresivas, hostigamiento y daños a la propiedad.

Uno de los habitantes, identificado como Fernando Alonso Murillo Carrillo, aseguró que acudieron a la Fiscalía General del Estado de Morelos para iniciar una carpeta por daño doloso y solicitar medidas de protección. Se trata de señalamientos de los vecinos que, hasta el momento, no representan una resolución judicial contra el actor.

La cobertura molestó al protagonista de Mirada de mujer, quien no solo cuestionó que Infante diera espacio a las declaraciones de su vecino, sino que también anunció que preparaba acciones legales contra el conductor y la televisora.

¿Qué amenazas lanzó Ari Telch contra Gustavo Adolfo Infante y su vecino?

Lejos de calmarse, la situación escaló cuando Ari Telch utilizó su cuenta de X para responder a las acusaciones y arremeter contra quienes considera responsables de la exposición mediática del caso. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el dirigido a Gustavo Adolfo Infante, en el que escribió:

“Procúrate guaruras cobarde, te voy a cocer a golpes como a las plantas, recuerda que estoy loco”. Ari Telch

El actor también lanzó un mensaje contra su vecino: “Lo mismo a mi vecino pseudoabogado, ya escondido huyendo de los p*tazos. Hola Burrillo”.

Más tarde publicó otro mensaje en el que cuestionó el proceso legal en su contra y escribió: “Sigo esperando a la procuraduría de Morelos, Fernando Murillo. ¿No me van a detener Burrillo fracasado? Mientras me detienen te voy a lanzar los camastros que escondiste porque me los iba a robar, escóndete cobarde”.

¿Ari Telch aceptó que lanzó un camastro? Esto fue lo que dijo sobre las acusaciones

En medio de la controversia, Ari Telch publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció una parte de los hechos que se le atribuyen. El protagonista de Mirada de mujer admitió: “Aventé un camastro a su garage. Sí”, aunque aseguró que la situación tiene un contexto distinto al que se ha presentado públicamente.

Según su versión, los camastros eran de uso común dentro del condominio y fueron retirados por uno de los vecinos. El actor sostuvo que reaccionó molesto por esa situación y acusó que varios reportes han exagerado lo ocurrido.

Además, negó ser una persona agresiva con niños, mujeres o adultos mayores y defendió que mantiene una buena relación con la mayoría de los habitantes del lugar.

Saludos a Gustrago Amorfo. Y al pseudo abogado, FERNANDO BURRILLO CARRILLO. @ImagenTVMex https://t.co/DuP0YITnwZ — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 15, 2026

¿Habrá demanda de Ari Telch contra Gustavo Adolfo Infante?

Otro de los puntos que más ha llamado la atención es que Ari Telch aseguró que analiza emprender acciones legales por la cobertura que se ha realizado del caso. El actor adelantó que podría presentar una demanda contra Gustavo Adolfo Infante, Imagen TV y algunas de las personas que participaron con declaraciones públicas sobre el conflicto.

Incluso lanzó mensajes dirigidos a la televisora y a sus directivos, asegurando que ya se encuentra revisando la estrategia jurídica para responder a los señalamientos.

Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente que la demanda haya sido presentada ante un tribunal, por lo que el procedimiento permanece en etapa preliminar.

Vecinos de Ari Telch dicen que el actor se porta de forma errática / Redes sociales

¿Qué respondió Gustavo Adolfo Infante a las advertencias de Ari Telch?

Gustavo Adolfo Infante no tardó en reaccionar a las advertencias legales del actor y dejó claro que no tiene problema en enfrentar una eventual demanda.

Durante una de sus intervenciones públicas, el periodista aseguró: “Él ha amenazado que va a demandar a Imagen, seguramente me demandará a mí también, y pues si es lo que él quiere hacer, porque dice que el niño gusano, amorfo, inflante, está en los juzgados, pues que lo haga”.

El conductor también se refirió a la trayectoria artística de Telch y afirmó que lo recuerda como un buen actor de telenovelas, aunque cuestionó algunos de los ataques que ha recibido.

Además, lanzó un comentario que generó controversia al expresar: “Ojalá se mejore su salud mental, emocional”, en referencia al diagnóstico de bipolaridad que Ari Telch ha compartido públicamente desde hace años.