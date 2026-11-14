¿Ari Telch hospitalizado? Lanza mensajes preocupantes tras mostrar comportamientos agresivos: “Me internaré”

La salud mental de Ari Telch ha causado preocupación entre los fans. Además del video filtrado en el que se le ve teniendo comportamientos agresivos y las quejas de sus vecinos, ha compartido mensajes muy preocupantes que apuntarían a que podría terminar en el hospital o, peor aún, en la cárcel. Te contamos lo que está pasando.

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El actor Ari Telch ha causado preocupación en los últimos días / Mezcalent

¿Por qué Ari Telch está causando preocupación entre sus fans?

Todo comenzó el pasado 8 de noviembre. Ari Telch compartió un mensaje en Facebook para expresar que podría estar secuestrado. Dijo desconocer con exactitud dónde estaba, pero creía estar en Cuernavaca. Según mencionó, una mujer presuntamente lo privó de su libertad.

Días después, el programa ‘De primera mano’ mostró una serie de videos en los que se le ve practicando boxeo con una planta y peleando con sus vecinos. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, los vecinos del actor ya estarían hartos de su comportamiento y ya lo habrían denunciado ante las autoridades.

Incluso mostró el testimonio de un hombre que dice ser un vecino de él. El denunciante indicó que Ari hostiga a las mujeres del barrio y las insulta. También aprovechó para desmentir el tema del presunto secuestro.

Si bien señaló haber tenido contacto con la hermana del actor, esta simplemente les habría dicho que “no había nada que pudiera hacer”.

“Tiene ya más de un mes, calculamos dos meses, que ya su conducta ha sido totalmente absurda, irresponsable, hasta el grado de cometer este tipo de actos delictivos ilegales. Sabemos y él ha manifestado durante mucho tiempo su enfermedad de salud mental, eso no lo cuestionamos. Sin embargo, esto que ya está realizando son actos que constituyen un delito”, puntualizó.

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Vecinos de Ari Telch dicen que el actor se porta de forma errática / Redes sociales

Los mensajes preocupantes de Ari Telch ha compartido HOY 14 de noviembre

Lo que ha aumentado la preocupación entre los fans de Ari Telch ha sido la serie de mensajes que ha compartido a través de su cuenta de X y Facebook. Y es que el actor estuvo respondiendo a varios fans y haters que hicieron énfasis en su salud mental.

Estas fueron algunas de las publicaciones que hizo en las últimas horas:

“No ventile mis trastornos, ocúpese de su vida”

“La Fiscalía va por usted, cuidado, no golpee plantas”

“Hoy hasta las 11:30, gracias”

“No hay espacio en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esperaré mi turno. Gracias por el consejo”

“No sé escribir, disculpe”

“Dejé mis medicamentos, pero no recuerdo dónde”

“Soy loco, pero de mi… ¿Cómo lo averiguo?”

Uno de los más alarmantes fue el que decía que pronto sería “hospitalizado”. Aunque se tomó con sarcasmo, muchos aseguraron que realmente necesita asesoría médica. También hubo otro en el que habla de los problemas que tiene con sus vecinos.

“Soy violento con los adultos mayores, sufro de salud mental. Hay niños YA NADIE DISFRUTA LOS ESPACIOS. FERNANDO ALONSO MURILLO CARRILLO ES UN GRAN ABOGADO, ESTOY ESPERANDO MÌ ARRESTO. APÚRENSE FISCALÍA. ESTOY EN CRISIS. NO ENTRO EN RAZÓN, HOSTIGO Y GOLPEO. ERES GRANDE ABOGADO BURRILLO CARRILLO”. Ari Telch

Y también escribió: “Cuidado conmigo, soy un BIPOLAR PELIGROSO Y PED…, fui secuestrado por Dulce Campos y me enamoré de una delincuente. (Los dejo, voy a tomar mis pastillas BN)”.

Muchos consideran que su comportamiento se debe precisamente a su enfermedad mental y por ello han hecho un llamado a sus seres queridos para que puedan salvaguardar su seguridad.

¿Cuál es la enfermedad que padece Ari Telch?

En su momento, Ari Telch confesó haber sido diagnosticado con bipolaridad tipo dos, una afección que altera el comportamiento y las emociones de quien la padece. Cuando se sinceró sobre su condición, dijo que tenía el objetivo de trabajar en que la gente pudiera tomar más en serio la salud mental.

“La química cerebral es una parte de nuestro cerebro. Tenemos liquiditos, moléculas distintas y toques que conectan un lado con el otro. De pronto, el cerebro se repleta de esas sustancias. Todos esos químicos buenos que te recompensan, gratifican y te hacen transitar el día a día con paz, calma, de buen humor. Entonces, se enferma el estado de ánimo desgraciadamente”, puntualizó.

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