Ari Telch reaparece sobre el escenario tras alarmante mensaje sobre un supuesto secuestro, ¿está en peligro?

El actor y exesposo de Ninel Conde, Ari Telch, despertó gran preocupación luego de publicar un mensaje en el que aseguraba estar presuntamente secuestrado por una mujer, aunque no ofreció mayores detalles sobre la situación.

Horas después, el actor reapareció durante una de las funciones de su monólogo de teatro, lo que generó aún más dudas entre sus seguidores sobre el mensaje que había compartido previamente.

¿Cómo fue la reaparición de Ari Telch después de publicar que supuestamente estaba en peligro? Te contamos.

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¿Ari Telch fue secuestrado? / Facebook

¿Qué decía el mensaje de Ari Telch que encendió las alarmas sobre un supuesto secuestro?

El 8 de noviembre, Ari Telch generó preocupación luego de que compartiera en Facebook una publicación en la que aseguraba estar en peligro y pedía ayuda para identificar a una mujer que, según el mensaje, lo estaría persiguiendo.

Además, en la publicación se mencionaba a la actriz Lupita Nyong’o, pues aseguraba que la mujer lo había apartado de su lado. Sin dar mayores explicaciones, el mensaje incluía una de las frases que más alarmó al decir que estaría secuestrado.

Posteriormente, aseguró que había logrado escapar, aunque desconocía dónde se encontraba. Incluso, mencionó que posiblemente seguía en Cuernavaca y pidió a sus seguidores que identificaran a la mujer de la foto.

“No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme. Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre?” Ari Telch en Facebook

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Mensaje de secuestro de Ari Telch / Redes sociales

¿Cómo fue la reaparición de Ari Telch en el teatro tras su preocupante publicación?

Luego de la preocupación que generó su publicación en redes, Ari Telch reapareció públicamente durante una función de su monólogo ‘D’Mente’, que se presentó en el Teatro Xola, al sur de la CDMX.

A través de las redes sociales de la obra se compartieron imágenes del actor sobre el escenario, donde se le pudo ver haciendo su presentación con normalidad. Esta aparición llamó la atención de sus seguidores, pues ocurrió poco después del mensaje en el que aseguraba estar en peligro y sugería que estaría secuestrado.

Sin embargo, el actor no dio explicaciones sobre aquel mensaaje ni aclaróel contexto o motivo por el que lo publicó.

En redes, algunos internautas aseguran que ese mensaje habría sigo una estrategia para promocionar su obra o sería parte del diagnóstico de salud mental que enfrenta.

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Ari Telch reapareció en su obra de teatro / Capturas de pantalla

¿Qué se sabe sobre el diagnóstico de salud mental que Ari Telch ha compartido públicamente?

Ari Telch ha hablado abiertamente sobre su salud mental y ha compartido que fue diagnosticado con trastorno bipolar tipo II en 2002, luego de atravesar una crisis durante un viaje a Brasil.

El actor ha reconocido que antes de recibir atención médica, llegó a experimentar episodios complicados que afectaron su comportamiento y sus relaciones personales.

Con el paso de los años, Ari Telch decidió utilizar su experiencia para visibilizar los problemas de salud mental, por lo que creó el monólogo ‘D’Mente’, una puesta en escena en la que aborda distintos trastornos mentales.

Hasta el momento no existe información que relacione la publicación de su presunto secuestro con una posible crisis derivada de su trastorno bipolar. Su exesposa, Ninel Conde, publicó en redes un mensaje luego de que Ari Telch compartiera el mensaje en el que decía que estaba en peligro.

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