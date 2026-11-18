Desde hace algunos días Ari Telch ha estado en el centro de la polémica, pues en sus redes sociales publicó un preocupante mensaje en el que aseguraba que estaba secuestrado. Poco después el actor salió a declarar que se trataba de una broma, sin embargo el caos no paró ahí.

De manera inesperada se reveló que los vecinos del actor en Cuernavaca lo estaban demandando, situación que nuevamente encendió las alarmas, ¿qué está pasando realmente con Ari Telch? Él lo revela con Pati Chapoy.

Ari Telch / Facebook

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¿Por qué sus vecinos le pusieron una supuesta denuncia a Ari Telch?

Todo empezó cuando Fernando Murillo dio a conocer que había presentado una denuncia en contra de Ari Telch, pues el actor había estado comportándose de manera errática.

Según el testimonio de Murillo todo empeoró cuando el actor aventó un camastro desde la azotea de una casa, poniendo en riesgo a los vecinos de la zona y por supuesto, también el edificio.

“La situación es muy delicada y ha escalado día tras día, al grado de que hoy ocasionó un daño patrimonial en un inmueble dentro del condominio... Es un acto totalmente inconsciente”, mencionó Fernando Murillo.

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¿Ari Telch está hostigando a sus vecinos en Cuernavaca? Esto se sabe

Como si no fuera suficiente, el vecino del actor reveló que al menos ocho adultos y tres menores de edad han sufrido hostigamiento por parte de Ari Telch, y que además de lo que supuestamente hizo con el camastro, también, según sus dichos, ha perseguido a sus vecinas hasta las puertas de sus respectivas casas, gritándoles insultos y amedrentándolas.

Según Fernando Murillo, esta situación lleva cerca de dos meses, y asegura que aunque todos están conscientes del diagnóstico de salud mental que tiene Telch, lo que está pasando útilmente es imperdonable pues ya está cometiendo actos delictivos en contra de sus vecinos.

Finalmente, Murillo reveló que los afectados intentaron contactar a su familia, sin embargo, solo encontraron a su hermana, quien supuestamente les dijo que hasta el momento: “No hay alguien que pueda hacerlo entrar en razón”.

El actor Ari Telch ha causado preocupación en los últimos días / Mezcalent

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¿Ari Telch desmiente los dichos de sus vecinos de Cuernavaca?

Por supuesto al hacerse pública la noticia del supuesto hostigamiento del que están siendo objeto los vecinos de Ari Telch, Pati Chapoy acudió con el actor para cuestionarlo al respecto, y según la información recopilada por la periodista de espectáculos, lo que está pasando no es como lo cuentan.

Pati Chapoy mencionó que Ari Telch le comentó que el problema inició cuando Murillo le propuso al histrión ser el productor de sus obras de teatro, petición a la que él se negó y que por consiguiente, le trajo las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos días.

“No existe una demanda de 9 personas, son tres, Murillo y dos señoras más”, dijo la presentadora, además, reveló que Ari confesó haber aventado el famoso camastro: “sí tiró el camastro porque este señor Murillo había tirado todos los camastro en pro de quién sabe qué cosa”.

Según la charla que tuvieron Chapoy y Telch, lo que está pasando actualmente corresponde únicamente a un pleito de vecinos que nada tiene que ver con su salud mental, ni con un brote psicótico.

“Él tiene 4 años viviendo en ese lugar, piensa seguir ahí, no le importa obviamente lo que digan estas personas, él está en paz y tranquilo” Pati Chapoy

Las polémicas en las que se ha visto envuelto Ari Telch en las últimas semanas se han relacionado con su diagnóstico de salud mental, pues desde 2002 el actor informó que padecía trastorno bipolar tipo II.