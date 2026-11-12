Vecinos de Ari Telch lo denuncian por daño a propiedad tras VIDEOS donde boxea, ¡con un árbol! ¿Es su enfermedad?

Videos virales, un camastro volador y una denuncia que ya está en marcha. Los vecinos de Ari Telch decidieron exhibirlo y soltaron acusaciones que nadie esperaba, además de desmentir su misterioso “secuestro”.

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¿Por qué denunciaron a Ari Telch por daño a propiedad ajena?

Fernando Murillo, vecino del actor, acudió a denunciarlo ante las autoridades porque Ari Telch le dañó la azotea al lanzar un camastro desde una altura considerable. Lo contó en el programa “De primera mano”.

“La situación es muy delicada y ha escalado día tras día, al grado de que hoy ocasionó un daño patrimonial en un inmueble dentro del condominio”. Ari Telch

“Aventó un camastro desde la azotea de una casa. Puso en riesgo no nada más el inmueble, qué tal si en la casa estaba una señora o un niño al que le pudo haber caído ese camastro. Es un acto totalmente inconsciente”, precisó el vecino.

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¿Qué muestran los videos de Ari Telch boxeando con un árbol?

El programa transmitió videos grabados por los vecinos. En las imágenes se ve al actor de 64 años practicando box con un árbol del condominio.

También se mostraron momentos en los que aparece con actitud furiosa, haciendo reclamos e incluso manotazos a quienes podan los jardines de las áreas comunes.

Los vecinos aseguran que este comportamiento errático lleva más de un mes, y que algunos calculan dos meses.

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¿Es cierto que Ari Telch acosa a vecinos en su condominio?

Murillo narró a Gustavo Adolfo Infante que al menos ocho adultos y tres menores de edad han sufrido hostigamiento dentro del condominio en Cuernavaca. Según su versión, el actor persigue a señoras hasta la puerta de su casa mientras les grita insultos y les asegura que no se irá.

“Tiene ya más de un mes, calculamos dos meses, que ya su conducta ha sido totalmente absurda, irresponsable, hasta el grado de cometer este tipo de actos delictivos ilegales”, dijo el denunciante.

Intentaron contactar a su familia, pero solo respondió su hermana, quien les dijo:

“No hay alguien que pueda hacer entrar en razón”. Fernando Murillo

Fernando Murillo y Ari Telch

¿Qué dicen los vecinos del supuesto secuestro de Ari Telch?

Días antes, el protagonista de “Mirada de Mujer” encendió las alarmas al publicar en redes un mensaje donde afirmaba estar “secuestrado”. Los vecinos lo desmienten.

“Lo que publicó lo supimos dentro del condominio y es falso. El supuesto secuestrador era una persona que se registró para entrar a verlo, de ninguna manera estuvo secuestrado ni pasó nada” Fernando Murillo

Sobre el diagnóstico de bipolaridad del actor, dijo: “Sabemos y él ha manifestado durante mucho tiempo su enfermedad de salud mental, eso no lo cuestionamos. Sin embargo, esto que ya está realizando son actos que constituyen un delito”.

Los vecinos están en la Fiscalía del Estado de Morelos iniciando la carpeta de investigación y solicitando medidas de protección para las señoras insultadas y los niños hostigados.