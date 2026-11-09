El mensaje de Ninel Conde tras supuesto secuestro de Ari Telch, su expareja: “Lo que tiene es salud”

Durante el domingo 8 de noviembre, Ari Telch encendió las alarmas al especularse que pudo haber sido víctima de un presunto secuestro. Y es que el actor compartió un preocupante mensaje mediante redes sociales en el que básicamente pedía ayuda a sus seguidores.

Además de una actualización sobre su estado, muchos estaban a la espera de una reacción por parte de Ninel Conde, quien fue su pareja hace algunos años. Te contamos el mensaje que dio la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ tras la declaración de Ari.

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Ari Telch presuntamente estaría secuestrado / Mezcalent

¿Por qué se cree que Ari Telch podría estar secuestrado?

A través de Facebook, Ari Telch subió un mensaje denunciando que podría estar privado de su libertad. Expresó que una mujer lo habría estado siguiendo y que, en esos momentos, se encontraría en un lugar desconocido.

Ari Telch “No recuerdo cómo se llama esta mujer, pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda. Contáctenme”.

Afirmó haber huido del lugar donde aparentemente lo habrían tenido secuestrado y le pidió a su público que lo ayudara a reconocer a la mujer en una fotografía y que llamara a las autoridades. Refirió creer que se encontraba en algún punto de Cuernavaca.

“Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico que me lo hagas saber. Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo”, se lee.

Después de esto, ya no se supo nada del actor y las especulaciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras que algunos creen que realmente podría estar en peligro, otros consideran que estaría lidiando con un tema de salud mental.

Sin importar la opinión, los internautas concordaron en que la familia o la policía debería estar buscándolo para salvaguardar su integridad física.

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Ari Telch hace una preocupante publicación / Redes sociales

¿Ninel Conde ya reaccionó al presunto secuestro de su exnovio, Ari Telch?

Como se sabe, Ninel Conde y Ari Telch tuvieron un breve matrimonio a finales de los años 90. Se casaron en 1997 y se divorciaron en 1999. Tuvieron una hija en común. Sobre los motivos de la separación, ella alegó que se dio porque él no era lo que esperaba.

“Las cosas son muy turbias ahora; no puedo decir si somos amigos, rivales o qué. Lo que sí es definitivo es el divorcio puesto que las cosas no se pueden resolver. Estoy en busca de mi príncipe azul, Ari Telch lo fue en su momento, pero el desencanto vino después”, dijo Conde en ese momento.

Por su parte, Telch no ha querido dar declaraciones sobre la actriz y solo se ha limitado a decir que no mantiene mucho contacto con ella.

Muchos esperaban que la también cantante dijera algo al respecto sobre el presunto secuestro de su exesposo. No obstante, hasta el momento no ha dicho nada en concreto. Sus últimas publicaciones solo hacen alusión a su reciente viaje a México.

“Miguelito, allá está de copiloto, que lo que tiene es salud y belleza. Aquí estamos, vamos a un gran ejemplo. Vamos al aniversario del doctor Gama”. Ninel Conde

Ninel Conde comparte publicación / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad mental que padece el actor Ari Telch?

En su momento, Ari Telch se sinceró sobre la bipolaridad que le diagnosticaron en 2002. El protagonista de ‘Mirada de mujer’ señaló que había logrado controlar esta afección gracias a los medicamentos y al asesoramiento médico.

“Vamos a hacerle caso a nuestro cerebro cuando se enferme. Vamos a ayudarles a nuestros familiares y vamos a buscar atención… Desgraciadamente, nadie nos educó en la escuela para saber qué síntomas íbamos a tener; entonces, usamos depresión como adjetivo”, indicó.

Mencionó que el trabajo también ha sido de gran ayuda para poder hablar abiertamente sobre los temas de salud mental.

“Tenemos liquiditos, moléculas distintas y toques que conectan un lado con el otro. De pronto, el cerebro se repleta de esas sustancias. Todos esos químicos buenos que te recompensan, gratifican y te hacen transitar el día a día con paz, calma, de buen humor. Entonces, se enferma el estado de ánimo desgraciadamente”, puntualizó.

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