Hace 25 años, 2 sujetos a bordo de una motocicleta intentaron secuestrar a Lorena Tassinari, mientras ella estaba en su auto. Le dispararon 3 veces: “Me balacearon las piernas, del lado izquierdo. El primer balazo rompió el cristal, ahí entró el segundo impacto. Entonces sentí que me destrozaba, me hervía la sangre por dentro y todo me explotaba. Todo era sangre. Después me dieron otro balazo y me alcanzó a mover”.

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Desde hace 25 años, tras lo que vivió, se especializa en la música celestial, aunque sigue tocando todos los géneros

¿Cómo sobrevivió Lorena Tassinari a los balazos y qué vio mientras luchaba por su vida?

Las balas le causaron heridas graves y le provocaron un paro respiratorio, por el cual llegó a perder la vida clínicamente durante 12 minutos, antes de ser reanimada.

Lorena Tassinari “Me acuerdo de que llegó la ambulancia y mi hermana me decía: ‘No te vayas, rézale al arcángel Rafael’, y ella empezaba a rezar: ‘Dios mío, mándanos al médico de Dios…’. De repente, vi una esfera de color verde que entró sobre mi pie y me iba recorriendo la pierna. Veía como si me fuera cosiendo y arreglando la pierna”.

“Luego vi una esfera de color violeta. Veía a las 2 personas que me habían disparado. A uno sí le reconocí el rostro, al otro no. Haz de cuenta que los envolvía. Le decía a mi hermana: ‘Ya me puedo ir’. Me pasaron cosas muy extrañas y después supe que las manifestaciones de los ángeles son a través de estas esferas”.

No sabe a ciencia cierta por qué la querían secuestrar: “No lo tengo claro. Era una época en la que había mucha violencia y me tocó la mala suerte de estar en el lugar equivocado con la gente equivocada. Esa red delictiva andaba detrás de figuras públicas”.

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Lorena Tassinari

¿Por qué Lorena Tassinari relaciona a sus agresores con la muerte de Mariana Levy?

Cree que fueron los mismos que provocaron la muerte de Mariana Levy en 2005: “Pienso que fue el mismo grupo, porque estaban coludidos en aquel entonces con las autoridades”.

“No los detuvieron, porque cuando yo hice mi declaración y reconocí a uno de los sujetos, empezaron las amenazas y me estuvieron extorsionando para que dijera que eran otros. Corrí mucho riesgo y me tuve que ir a vivir fuera un tiempo, porque me amenazaban todo el tiempo. Estaban coludidos los de la cárcel con los de afuera, y eran toda una mafia”.

“No sé si con el tiempo los agarraron. Alguna vez leí que habían capturado a una banda de delincuentes y a lo mejor fueron ellos, pero ya no quise saber nada de ese tema porque sí sufrí mucho. Este atentado fue muy fuerte y doloroso. Me dio la fortaleza de ser quien soy y la sabiduría para encontrar el camino de la música”.

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Mariana Levy falleció en 2005, tras un intento de asalto armado cerca de su vehículo. / Mezcalent/Redes sociales

¿Cómo logró Lorena Tassinari salvar su pierna tras recibir tres balazos?

Cuenta que estando en el hospital, en estado crítico, continuaron las manifestaciones angelicales: “Estaba en urgencias sola y había un doctor vestido de verde al que le decía: ‘Por favor, doctor, sáneme mi pierna’. Me tocó y dijo: ‘¡Todo va a salir bien! Va a venir un camillero y te va a llevar a rayos X y no vas a tener ni un hueso roto’”.

“A los 2 minutos, llegó el camillero y le dije: ‘Me va a llevar a rayos X’, y respondió: ‘¿Cómo sabe?’, y yo: ‘Porque el doctor me dijo’, y él me dice: ‘Es domingo y aquí no hay ningún doctor, usted está sola’. Pensó que estaba delirando. Ese ángel se manifestó como un médico y me tocó la pierna”. Lorena Tassinari

Por fortuna, pudo salvar su extremidad: “Tenía la pierna gangrenada y la tuve así como 7 meses. Fue una experiencia muy dolorosa. Me costó mucho tiempo de terapia y rehabilitación. Tardé como 15 años para volver a sentir”.

Lorena Tassinari

Lorena Tassinari estuvo al borde de la muerte y asegura que los ángeles le dictaron su destino musical

Hubo otra manifestación importante, que fue crucial para crear música angelical: “Soñé un cielo bonito con un angelito chiquito, con un arpa. Estaba tocando tan fuerte que me despertó. Después, en mi habitación, veo a un ángel bellísimo con alas doradas que me decía: ‘No tengas miedo, levántate y graba la canción de los ángeles’. Empecé a oír la melodía superclara. Le dije: ‘¿En qué lenguaje les voy a decir que canto?’, y me dijo: ‘En el lenguaje de los ángeles’. Dije: ‘No me van a entender’, y respondió: ‘Quizá su mente no lo va a entender, pero su alma lo va a sentir’. Fue la primera vez que recibí este mensaje para ser el canal e instrumento de Dios, para que aquí en la tierra pueda cumplir mi misión con la música. Así empezó esta historia”.

Desde entonces, ha sentido la ayuda de los arcángeles e inició su misión de crear música celestial. Asegura que los mismos ángeles le dictan y le han salvado la vida: “Tengo muchos ángeles que siempre me cuidan. Uriel ha sido una guía de sabiduría. Mi ángel de nacimiento es Haziel. Se me presenta muchísimo el arcángel Rafael, con sus tonalidades verdes, que es el médico de Dios”.

“Soy una bendecida, porque mi fe es absoluta y me recuerda quién soy. Tengo la certeza de que existe la vida después de la muerte física. Doy gracias, porque la vida terrenal se te puede ir en cualquier momento y hay que vivir con alegría”. Lorena Tassinari

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Lorena Tassinari

¿Cómo se llama el nuevo disco de Lorena Tassinari y qué proyectos prepara en la música, televisión y literatura?

Actualmente, está lanzando su nuevo disco: “Se llama In nostrim dei. Es en latín y significa: ‘Bajo el amparo de Dios’. Contiene 9 tracks. Trae un tema bien bonito que se llama ‘Mi cajita musical’, es muy dulce. ‘Celina’ se la hice a mi mamá, cantado en italiano. Otra canción es en francés, se llama ‘Luz de luna’. Me la paso componiendo, hasta dormida”.

A pesar de que los ángeles son su fuente de inspiración, sigue creando música comercial: “La más reciente que hice fue ‘Mi camino es amarte’, con un género más grupero y banda. Estoy abierta a hacer la música para otra telenovela. Si Televisa me invita (a hacer el tema de una producción), aquí estoy para el género musical que me digan. Me gusta mucho actuar y conducir, sobre todo los papeles que tengan que ver con música”.

Además, Lorena Tassinari tiene un pódcast: El llamado de los ángeles (disponible en YouTube y Spotify), y está por publicar el libro Las siete puertas del cielo: “Hablo de las cualidades con las que podemos vivir una vida más armoniosa. Hago una analogía con el juego de la pelota maya y las virtudes que vencer, los 7 egos: Ira, avaricia, envidia, gula, lujuria… Trae rituales y los temas (musicales) que te pueden ayudar, dependiendo tu estado de ánimo”, finalizó.

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