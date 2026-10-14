Pati Chapoy explota vs Irán Castillo tras sentencia de sus secuestradores: “Que no te vuelva a suceder”
Pati Chapoy se enojó con Irán Castillo luego de que esta se negara a dar entrevista para ‘Ventaneando’ sobre la sentencia de sus secuestradores.
Recientemente, se dio a conocer que las personas que secuestraron a Irán Castillo en 2015 ya fueron sentenciadas. En medio del júbilo por la noticia, Pati Chapoy explota contra la actriz luego de que esta se negara a ser entrevistada por ‘Ventaneando’ sobre este tema. Te contamos qué pasó.
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¿Cuál es la sentencia que recibieron los secuestradores de Irán Castillo?
El secuestro de Irán Castillo ocurrió en 2015. La actriz iba manejando sola por las calles de la Ciudad de México cuando una banda de montacoches la interceptó. Castillo bajó de su vehículo para ver qué estaba pasando. En ese momento, unas personas la privaron de su libertad.
La trasladaron a una casa de seguridad, donde la mantuvieron cautiva por tres días. Durante ese lapso, los delincuentes se comunicaron con la familia para solicitar dinero a cambio de liberar a la celebridad.
Años después de los hechos, la propia Irán contó que Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, ayudaron a sus familiares a completar el efectivo que pedían.
Tras la liberación de Castillo, las autoridades trabajaron para atrapar a los responsables. Con el paso de los años, se dio a conocer que habían capturado a 9 personas relacionadas con el caso. Según información oficial, hace poco recibieron sentencias de entre 57 y 165 años por diversos delitos, incluyendo la privación de la libertad y delitos contra la salud. También se les impuso una multa cercana al millón de pesos.
Irán no suele hablar mucho del tema. En 2025, declaró haber perdonado a sus captores: “Llevo un tiempo que trabajo internamente. He hecho procesos de autoconocimiento, ver qué sientes. Sobre todo, sacar las emociones. Cuando uno pasa por una situación complicada, el chiste es liberarlo y ya llega otra etapa de su vida”, declaró para TVNotas.
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Pati Chapoy habla del secuestro de Irán Castillo
Durante una emisión de ‘Ventaneando’, se mostró el video de un reportero intentando entrevistar a Irán Castillo sobre la sentencia de sus captores. En cuanto el comunicador le comentó para qué programa trabajaba, la actriz se negó a hablar.
No solo destacó que no quería hablar del asunto, sino que también definió al vespertino de TV Azteca como un “programa de chismes”. Esto enfureció a Pati Chapoy, quien no dudó en defender su proyecto.
“Mi querida Irán, este programa no es de chismes, es de información… Es una buena noticia y lo único que queríamos hacer era este acercamiento. Si te parece que este tipo de programas es diferente de otro, pues qué pena me da, eso quiere decir que en tu vida has prendido la televisión para tener la diferencia entre un programa y otro”.
No obstante, lo que más llamó la atención de la audiencia fue la declaración final que dio sobre este asunto. Y es que la conductora le deseó todo lo mejor para que no volviera a vivir un secuestro en el futuro.
“Qué bueno que estos cuates ya tienen sentencia y esperamos de todo corazón que no te vuelva a suceder”, concluyó.
Para muchos, sus últimas palabras fueron una especie de “comentario pasivo-agresivo” contra la actriz por negarse a ser entrevistada por el reportero de ‘Ventaneando’.
#LoVisteEnVentaneando Irán Castillo reacciona a la sentencia dictada contra 9 integrantes de la banda criminal que la secuestró hace 11 años. #Ventaneando 1:00 Pm por #AztecaUNO https://t.co/Mm4L5Kqpng— Ventaneando (@VentaneandoUno) October 14, 2026
¿Irán Castillo ya le respondió a Pati Chapoy?
Hasta el momento, Irán Castillo no ha hecho comentarios sobre lo dicho por Pati Chapoy en su programa ‘Ventaneando’. En tanto que tampoco ha querido opinar sobre la sentencia de sus secuestradores.
Todo parece indicar que la actriz quiere dejar este duro episodio en su pasado y continuar con su vida. Y es que solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promover sus proyectos artísticos.
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