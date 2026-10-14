Irán Castillo rompe el silencio y reacciona a la sentencia de sus secuestradores: “No me gusta” VIDEO

Hace pocos días, se le impuso sentencia a la banda criminal que secuestró a la actriz, Irán Castillo en el 2015, así lo informaron las autoridades.

Por supuesto, una de las cosas que más se buscaba era conocer la reacción de la actriz ante esta nueva actualización, y cómo se sentía al saber que se estaba impartiendo justicia.

Irán reapareció y reaccionó a la noticia. Sin embargo, su respuesta breve y tajante sorprendió a los medios.

¿Qué dijo?

Leer: Irán Castillo fue secuestrada, la actriz reveló cómo recuperó su libertad gracias a Gloria Trevi, VIDEO

Irán Castillo / Instagram

¿Cómo ocurrió el secuestro de Irán Castillo?

El secuestro de Irán Castillo ocurrió en mayo de 2015, cuando la actriz regresaba de una función de teatro en la Ciudad de México. Mientras conducía sola, una banda de montachoques la interceptó. Al bajar para revisar lo ocurrido, fue interceptada por sujetos armados que la privaron de su libertad.

Los secuestradores la llevaron a una casa de seguridad, donde permaneció alrededor de tres días. Durante ese tiempo, los delincuentes se comunicaron con su familia para liberarla. Aunque Irán intentó ocultar su identidad, sus captores descubrieron que era actriz al revisar sus pertenencias.

La situación también representó una fuerte presión para su familia, que tuvo dificultades para reunir el dinero solicitado. Años después, la actriz agradeció públicamente a Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por ayudarlos a completar el rescate.

Leer: Irán Castillo, a 10 años de su secuestro, ya perdonó a sus captores: “Hay que comprender”

Irán Castillo / Redes sociales

¿Qué sentencia recibieron los secuestradores de Irán Castillo?

A más de 11 años del secuestro de la actriz, nueve integrantes de la banda relacionada con el caso recibieron sentencias de entre 57 y 165 años de prisión, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las condenas se impusieron por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada, secuestro agravado, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. Las penas variaron según los delitos acreditados y el número de víctimas relacionadas.

Los dos castigos más altos fueron los 165 años de prisión y las multas de 863 mil 742 pesos cada uno. Otros integrantes fueron condenados a 161, 111, 61 y 57 años de cárcel.

Leer: Irán Castillo revela que desarrolló síndrome de Estocolmo tras su secuestro: “Me encariñé con ellos”

Sentencian a secuestradores de Irán Castillo / X

¿Cómo reaccionó Irán Castillo al conocer la sentencia contra sus secuestradores?

Reporteros del programa ‘Ventaneando’ interceptaron a Irán Castillo para conocer su opinión sobre la reciente actualización del caso de sus secuestradores.

Sin embargo, la actriz evitó dar declaraciones y prefirió no profundizar en el tema. Al ser cuestionada sobre la sentencia impuesta a los responsables, señaló que no le gusta verse involucrada en “chismes” y no compartió ninguna opinión sobre la resolución.

El reportero insistió en conversar con ella, pero Irán mantuvo su postura y se negó a responder más preguntas. Finalmente, abordó su vehículo y se retiró del lugar.

“No, es que no ando en ese rollo de los chismes, la verdad. No me gusta.” Irán Castillo

Irán Castillo ya ha hablado abiertamente sobre el secuestro e incluso, reveló que durante aquella experiencia llegó a presentar el ‘síndrome de Estocolmo’.

Leer: Irán Castillo habla de su secuestro: vivió síndome de Estocolmo y su tía le colgó cuando le pidió ayuda