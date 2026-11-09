¡A prisión! Exesposo de Katy Perry, recibe sentencia por violación y agresión sexual, ¿cuánto tiempo le dieron?

Luego de que el pasado jueves se declarara culpable al actor y comediante Russell Brand de delitos de violación y agresión sexual, finalmente se le dictó sentencia.

Este 9 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en la que un juez de Londres le comunicó al exesposo de Katy Perry la condena que deberá cumplir en prisión, tras ser encontrado culpable de varios delitos sexuales.

¿Qué se sabe sobre este caso y cuánto tiempo pasará Russell Brand tras las rejas?

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Russell Brand, exesposo de Katy Perry

¿Por qué delitos condenaron al actor y comediante Russell Brand?

El actor y comediante Russell Brand fue declarado culpable de cuatro delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009, luego de un juicio de cuatro semanas realizado en un tribunal de Londres.

De acuerdo con el veredicto, el exesposo de Katy Perry fue encontrado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual. Las acusaciones corresponden a hechos ocurridos en distintos lugares, entre ellos una estación de radio, el set de una grabación y el domicilio del actor.

Sin embargo, Brand también fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión. Durante el proceso, el actor negó las acusaciones en su contra, pero el jurado determinó su responsabilidad por los cuatro delitos.

Los hechos fueron investigados luego de que varias mujeres denunciaran los presuntos abusos tras la publicación de un reportaje en 2023.

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Russell Brand

¿A cuántos años de prisión fue sentenciado Russell Brand?

Russell Brand fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de violación y agresión sexual de los que fue declarado culpable anteriormente.

De acuerdo con la resolución, el comediante deberá cumplir al menos dos terceras partes de su sentencia en prisión antes de poder optar a la libertad condicional, lo que equivale a aproximadamente siete años.

Además, una vez que sea liberado, permanecerá sujeto de manera indefinida al registro de delincuentes sexuales del Reino Unido.

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Russell Brand es acusado de abuso / Facebook: Russell Brand

¿Cómo fue la audiencia de sentencia del exesposo de Katy Perry?

Durante la audiencia, el magistrado calificó a Russell Brand como un “depredador sexual” y destacó la valentía de las víctimas que tuvieron que enfrentar las consecuencias y el trauma por los delitos cometidos por el comediante.

Tras escuchar la sentencia, Brand, quien llevaba un crucifijo alrededor del cuello, volteó a ver a su esposa, Laura Gallacher, con quien tiene tres hijos, y le dijo “te amo” sin emitir sonido.

Posteriormente, el actor fue conducido a las instalaciones internas del tribunal, desde donde sería trasladado a una prisión para cumplir su condena.

Russel Brand y Katy Perry se divorciaron en el 2012, tras 14 meses de matrimonio.

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