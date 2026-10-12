Sacan de la cárcel a Sean ‘Diddy’ Combs y lo trasladan de EMERGENCIA al hospital; ¿sobrevivió?

Tiempo después de que Sean ‘Diddy’ Combs tuviera que ser atendido tras un incidente con un cuchillo dentro de la prisión, en las últimas horas se dio a conocer que el rapero nuevamente fue trasladado de emergencia a un hospital.

De acuerdo con el medio TMZ, ‘Diddy’ fue transportado en una ambulancia a un hospital cercano debido a una lesión. ¿Cuál es su estado de salud actual y qué tan grave es lo que le ocurrió?

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Sean ‘Diddy’ Combs / Redes sociales

¿Por qué trasladaron de emergencia a ‘Diddy’ de la cárcel al hospital?

Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado de emergencia de la prisión federal de Nueva Jersey, a un hospital durante la madrugada del sábado 10 de octubre, luego de sufrir una lesión en la cabeza, según el medio TMZ, consultando fuentes de la prisión.

De acuerdo con los reportes, una ambulancia salió de la cárcel alrededor de la 1:00 de la madrugada para trasladar al rapero y que pudiera recibir atención médica. Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado cómo sufrió la lesión ni si se trató de una caída o de otro incidente.

Leer: Sean Diddy Combs salió de la cárcel

🚨 EXCLUSIVE: Diddy rushed out of prison after a medical emergency. Details: https://t.co/PTrFajCRRY https://t.co/xOV9vBC0p6 — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

¿La vida de Sean ‘Diddy’ Combs está en riesgo?

Las fuentes citadas por TMZ señalaron que la lesión no ponía en peligro su vida, pues se informa que el rapero estaba consciente y podía comunicarse con los paramédicos.

Además, los reportes señalaron que Diddy regresó al centro penitenciario horas después de su traslado y antes del amanecer.

Hasta el momento, no se ha esclarecido cómo sufrió la lesión ni se ha informado públicamente de un diagnóstico médico.

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Sean ‘Diddy’ Combs / Redes sociales

¿Cuándo saldrá de prisión Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs tiene prevista su salida de prisión para el 2 de marzo de 2028, al cumplir una condena de 50 meses de prisión que le fue impuesta en octubre del 2025, tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

Inicialmente, su liberación estaba prevista para enero de 2028, pero la fecha se retrasó debido a temas de conducta.

En febrero del 2025, Diddy también salió de prisión con rumbo a un hospital, aunque aquella vez fue por chequeos rutinarios.

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