¿Héctor ‘N’ contactó a su hija Alexa, quien lo denunció por abuso? Él dice: “Es mi hija, la amo”: VIDEO

A poco más de cinco años de que se le denunciara por abusar de su hija Alexa, Héctor N, quien actualmente cumple una sentencia en prisión, da una intensa entrevista al programa ‘Ventaneando’. Durante sus declaraciones, habló de la joven y su sentir por ella. Aseguró que la ama pese a todo. ¿Ya se reencontraron? Esto fue lo que dijo.

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Ella es Alexa, la hija de Héctor N / Redes sociales

¿Cuál es la sentencia de Héctor ‘N’ en prisión?

Como se sabe, en 2021, Héctor ‘N’ fue llevado al Reclusorio Oriente tras ser acusado de abusar de su hija, Alexa, cuando esta era menor de edad. El conductor siempre se ha dicho inocente y cree que la joven fue manipulada por su mamá, Ginny Hoffman. Su versión ha sido respaldada por su otra hija, Daniela Parra.

Tras un largo juicio, en 2023 fue condenado a 10 años y seis meses en prisión por el delito de corrupción de menores. Tras esto, la defensa del famoso inició un proceso de apelación. En 2024, la sentencia aumentó a 13 años y 10 meses.

Al año siguiente, hubo una nueva modificación. La condena quedó en 12 años y seis meses. También se le impuso el pago de una multa por 180 mil pesos.

Mientras que Daniela insiste en que su papá es inocente, Ginny y Alexa han asegurado que hubo ciertas irregularidades en el proceso. Incluso filtraron algunos videos del juicio. Si bien Alexa ha tratado de mantener una postura hermética, en algunas ocasiones ha dado ciertas declaraciones controversiales.

La más polémica fue cuando sostuvo que, presuntamente, su padre también habría abusado de Daniela en su momento. Esta última ha negado este señalamiento, afirmando que su progenitor siempre fue una buena persona.

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Héctor N fue acusado de abusar de su hija Alexa / Redes sociales

Héctor ‘N’ habla de su hija Alexa en entrevista con ‘Ventaneando’

Durante su reciente conversación con ‘Ventaneando’, Héctor ‘N’ fue cuestionado sobre si le guarda algún tipo de rencor a Alexa o si existiría la posibilidad de que limen asperezas en el futuro.

La celebridad dejó ver que no existe ningún tipo de relación con su hija desde que comenzó el juicio. No obstante, aclaró que ya la había perdonado desde hacía mucho tiempo, pues entiende que, dentro de todo, ella también es una “víctima”.

“A Alexa yo la tengo perdonada desde el día uno, ¿por qué? Por todo lo que he dicho desde que comenzó este problema. Es mi hija, la amo. La tengo en el corazón siempre, siempre la tendré así. Yo sé que ella es ua víctima como se ha dicho. Ya no voy a aclarar cosas que no estén al caso, pero claro que la tengo perdonada”. Héctor N

Si bien dejó claro que ya “la perdonó”, confesó que sigue sin explicarse por qué “se prestó” a todo esto: “Sí me dolió mucho que se haya prestado a lo que todos sabemos, pero también me queda clarísimo que no fue solamente ella. Ya se ha dicho en muchas ocasiones, pero mi reflexión al final es que es mi hija. La quiero. Todos los días le mando bendiciones”, puntualizó.

Y agregó: “También se le afectó mucho su vida. Eso es lo que más me duele, que la hayan puesto como carne de cañón, al frente y desgraciadamente no se pensó en el daño que se le hacía a ella, más que a mí… Yo sé que a Alexa le afectó mucho y le sigue afectando”.

🚨 ¡#EXCLUSIVA DESDE EL RECLUSORIO! Platicamos con Héctor Parra sobre sus días en prisión, el proceso que lo llevó tras las rejas y el orgullo infinito que siente por el apoyo incondicional de su hija Daniela Parra ⛓️🎙️❤️. https://t.co/lLiakmDH8s — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 23, 2026

¿Héctor ‘N’ ha recibido visitas de su hija Alexa o de su expareja, Ginny Hoffman, en prisión?

De acuerdo con lo narrado por el propio Héctor ‘N’, solo su hija, Daniela Parra, lo visita todas las semanas en prisión, así como Diego Hopster, su yerno. También mencionó ver de forma esporádica a algunos familiares y amigos.

Cabe mencionar que, hace algunos meses, se filtró una supuesta carta que el esposo de Ginny Hoffman le mandó a Héctor previo a que comenzara el proceso legal. En el presunto texto, el hombre le habría dicho que él se ha comportado como un verdadero padre para Alexa.

“Cuando Alexa era una adolescente, el Betote le mandó una carta a Héctor, diciéndole, entre otras cosas, que él se había encargado de cubrir colegiatura, comida, medicina de Alexa. Que él no tenía problema en pagar todo porque la quería como una hija, pero que ya le tocaba pagar. Le puso: ‘A partir de hoy te autorizo a que pagues la colegiatura de la niña, que pagues esto, que pagues lo otro o, de lo contrario, voy a pelear la custodia de la niña’”, dijo el periodista Jorge Carbajal.

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