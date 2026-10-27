Daniela Parra habría lanzado dardo a su hermana Alexa tras entrevista de Héctor Parra con ‘Ventaneando’

Hace algunos días, el programa ‘Ventaneando’ entrevistó vía telefónica a Héctor Parra, quien actualmente se encuentra en prisión. Durante la conversación, habló de muchos temas como sus días en la cárcel, el amparo que interpuso para poder salir y su sentir hacia Alexa, quien lo denunció en su momento por haber abusado de ella cuando todavía era menor de edad.

La entrevista causó muchas reacciones divididas. Incluso la misma Alexa se pronunció y dijo estar muy molesta. En medio de toda esta situación, Daniela Parra, la hija mayor de Héctor, lanzó un fuerte mensaje que, para muchos, habría sido una indirecta para su hermana. Te contamos los detalles.

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Héctor Parra fue entrevistado por ‘Ventaneando’ / Redes sociales

¿Qué dijo Alexa sobre la entrevista que le hicieron a Héctor Parra en ‘Ventaneando’?

Luego de que la entrevista de Héctor Parra para ‘Ventaneando’ saliera a la luz, Alexa compartió un comunicado emitido por su equipo legal. En dicho escrito, se expresa que las declaraciones que el conductor hizo solo “revictimizan” a su representada.

“Resulta preocupante que se haya utilizado un espacio televisivo para difundir declaraciones que responsabilizan y revictimizan a quien fue reconocida judicialmente como víctima de delitos sexuales. La libertad de expresión no debe confundirse con la legitimación de discursos que desacreditan a las víctimas”, se lee en el escrito.

También se advirtió que tomarían medidas de índole legal: “Por ello, esta asesoría jurídica acudirá ante las instancias competentes para solicitar la protección de los derechos de A.P.H. (Alexa)”, señalaron.

Posteriormente, la joven se dijo indignada de que Héctor declarara que la “perdonaba” y aseguró que no se quedaría de “brazos cruzados”.

Alexa “Yo no necesito que me perdone una persona que abusó de mí y que me sigue violentando a través de medios de comunicación que le siguen dando voz. Que diga que me perdona una persona que abusó de su hija y que ya fue juzgada y sentenciada por eso, que me perdona ¿por qué? ¿Por haber denunciado lo que me hizo, lo que me afectó, lo que me dañó? ¿Cómo le haces esto a una hija? No me cabe en la cabeza. Ya no me voy a quedar de brazos cruzados”.

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Daniela Parra lanza mensaje tras comunicado de los abogados de Alexa por la entrevista de Héctor Parra

Hace algunas horas, Daniela Parra lanzó un fuerte mensaje en redes sociales. Dicho texto hace referencia a que algunas personas la ven como “competencia” mientras que ella simplemente no las toma en cuenta. Esto es lo que expresó en su post:

Daniela Parra “No sé por qué me ves como competencia. Yo siempre te he visto como nada… Y ni modo… a quien le quede jajaja”.

Si bien no mencionó nombres, muchos creen que era una especie de indirecta para su hermana Alexa, quien en varias ocasiones la ha atacado por defender al conductor. Estos son algunos comentarios que se podían leer en el post:

“Muy buena”

“Ahí te hablan, Alexa. Sé que verá tu publicación porque está obsesionada contigo.”

“Sigue así”

“Te queremos”

“Saben que nunca lograrán lo que tú has hecho”

“Déjala, ignórala. No vale nada”

Hasta el momento, Alexa no se ha pronunciado ante la supuesta indirecta de Daniela. En tanto que esta última tan solo se ha limitado a agradecer el apoyo de la gente.

Daniela Parra y su fuerte mensaje / Redes sociales

¿Cómo es la relación actual entre Daniela Parra y Alexa?

La relación entre Daniela Parra y Alexa es prácticamente nula desde que comenzó el caso en contra de Héctor Parra. En varias ocasiones, ambas han dado sus versiones de la historia, aunque han concordado en que no quieren volver a verse

Por el lado de Alexa, esta sostiene que Héctor Parra sí habría abusado de ella cuando era menor de edad. Incluso afirmó que, presuntamente, también habría tocado sin su consentimiento a Daniela, pero que la exparticipante de ‘MasterChef México 24/7’ lo reprime.

En tanto, Daniela cree en la inocencia de su papá. Ha dicho que Ginny Hoffman, madre de su hermana, presuntamente manipuló de cierta forma a la joven. No obstante, ha dejado claro que ya no le interesa saber de Alexa y solo quiere enfocarse en ayudar a que su progenitor salga de prisión.

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