¿Héctor ‘N’ tuvo novio en la cárcel? Actor rompe el silencio y revela detalles: “De lo mejor que me ha pasado”

Hace algunos meses se manejó que Héctor ‘N’, padre de Daniela y Alexa, habría tenido un romance en la cárcel, mientras cumple su condena. Por ahora, nuevas declaraciones del actor han causado sorpresa entre el público. ¿Confirma novio en prisión?

¿Héctor ‘N’ con novio en la cárcel? / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de presunto romance de Héctor ‘N’ en la cárcel?

En su momento, Aída Pierce, ex de Héctor ‘N’, comentó que el actor, habría encontrado una nueva relación estando en prisión, aunque aseguró que solo se trataba de un rumor.

Si bien reconoció que no tenía manera de confirmar esos rumores, expresó sus mejores deseos para él en caso de que fueran ciertos:

Yo no sé si tiene un enamorado ahí pues se la debe de estar pasando a todo dar, ¿no? Qué bueno. Dicen que Héctor N tiene un enamorado en la cárcel, yo estoy muy al pendiente de los chismes de YouTube, a lo mejor es mentira, pero si es verdad, pues que esté contento, que sea feliz. Aída Pierce

La actriz resaltó que Héctor no debe estar pasándola bien en prisión y un poco de “ilusión” lo haría muy feliz, por lo que deseó que el supuesto noviazgo fuera real:

Si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente, yo digo que hay que dar gracias a Dios. El amor te trae ilusión, te trae esperanzas… tener alguien en quien apoyarte, yo creo que está muy padre. Aída Pierce

Además, los rumores en redes también señalaban que se trataba de un presunto recluso, pero esta versión nunca se confirmó de manera oficial .

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¿Héctor ‘N’ encontró el amor en la cárcel? / Redes sociales

¿Héctor ‘N’ confirma noviazgo dentro de la cárcel?

En una reciente emisión de Ventaneando, los conductores del programa pudieron comunicarse con Héctor ‘N’ en la cárcel, por lo que tuvieron la oportunidad de preguntarle sobre algunos detalles.

Aunque no fue cuestionado sobre su supuesto noviazgo, sorprendió que el actor dijo que esta experiencia (en la cárcel) la volvería a vivir, pues ha encontrado grandes compañeros ahí dentro:

He hecho muy buenas amistades, hay mucho respeto entre todos. Ha habido buen compañerismo. Héctor ‘N’

De manera específica, Héctor ‘N’ confirmó que con una persona sí ha tenido mayor complicidad, ya sea por su forma de pensar o de ser:

Hay un compañero con el que he hecho una mancuerna genial, nos llevamos muy padre, independientemente de pasarla bien, de divertirnos, de cocinar, de salir a comprar cosas para comer, resulta que entre él y yo hemos hecho esto de la serie. (...) De lo mejor que me ha pasado aquí dentro. Héctor ‘N’

En cuanto al nombre de la persona, dijo que se trata de Hugo Velasco, a quien ahora considera su “hermano”, eso sí, asegurando que se trata de un plan “de amigos” .

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🚨 ¡#EXCLUSIVA DESDE EL RECLUSORIO! Platicamos con Héctor Parra sobre sus días en prisión, el proceso que lo llevó tras las rejas y el orgullo infinito que siente por el apoyo incondicional de su hija Daniela Parra ⛓️🎙️❤️. https://t.co/lLiakmDH8s — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 23, 2026

¿Héctor ‘N’ podría quedar libre próximamente?

Desde hace unos meses se ha dicho que la condena de Héctor ‘N’ podría reducirse, algo que confirmó su hija Daniela Parra en algún momento.

Sin embargo, la cosa no está sencilla para el actor, ya que aunque su equipo de abogados tiene preparado todo, también puede que el resultado no lo acompañe.

Hasta ahora, Héctor ‘N’ se mantiene cumpliendo una condena de 12 años y seis meses , misma que cumple desde mediados del 2021. ¿Saldrá pronto?

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