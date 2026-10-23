Ricky Martín ¡habla del “pipí” de Eduardo Verástegui! ¿Sí tuvieron una relación pasional?: “Riéndome”

Mucho se ha dicho sobre la orientación sexual de Eduardo Verástegui, quien fue un ícono de las novelas juveniles durante los años 90. Muchos siguen asegurando que al famoso, supuestamente, le atraen los hombres.

El tema volvió a ponerse sobre la mesa hace algunos meses, cuando la periodista Ana María Alvarado informó que, supuestamente, Verástegui dejó a Araceli Arámbula por Ricky Martin. Si bien este último nunca quiso hablar de estos rumores, ahora rompe el silencio y aclara si es verdad. Te contamos lo que dijo.

Checa: Exreina de belleza señala a Ricky Martin como el tercero en discordia de su relación con su exnovio: ¿Quién es?

Se ha especulado durante años sobre la presunta homosexualidad de Eduardo Verástegui / Mezcalent

¿Qué dijo la periodista Ana María Alvarado sobre el supuesto romance entre Eduardo Verástegui y Ricky Martin?

A finales de mayo, Eduardo Verástegui realizó un festejo por su cumpleaños y una de sus invitadas de honor fue justamente Araceli Arámbula. Esto dio mucho de qué hablar en su momento. Y es que los actores de ‘Soñadores’ mantuvieron un romance a finales de los años 90.

Si bien no se saben muchos detalles, se ha mencionado que solo duró unos cuantos meses. Ninguna de las partes ha querido hablar mucho del tema. Mientras que Araceli se ha mantenido hermética, Eduardo simplemente ha dicho que ella es “maravillosa” y tiene muy “buenos recuerdos” de su relación.

Justo después del reencuentro, la periodista Ana María Alvarado dijo saber el supuesto motivo real por el que la expareja se separó. Según lo que dijo en ese momento, presuntamente Verástegui terminó con la actriz tras conocer a Ricky Martin.

“Ella dijo que, en cuanto entró Ricky Martin, fue el momento en que terminaron la relación. Lo ha negado mucho Eduardo, pero Aracely lo dijo. Yo estuve allí. Dijo: ‘Por Ricky Martin, me cambiaron’”, reportó.

Aunque no dijo más, esto fue suficiente para desatar las especulaciones. Muchos internautas sostienen que el actor sí le habría sido infiel a la protagonista de ‘La Patrona’ con el querido cantante, quien ha reconocido públicamente su homosexualidad.

No te pierdas: Ricky Martin vive minutos de terror en pleno concierto: lo atacaron con gas lacrimógeno, ¡lo desalojaron! VIDEO

Se dice que Eduardo Verástegui supuestamente dejó a Aracely Arámbula por Ricky Martin / Mezcalent

Ricky Martin habla de su relación con Eduardo Verástegui

A través de historias de Instagram, Ricky Martin dio detalles sobre su verdadera relación con Eduardo Verástegui. El intérprete de ‘La copa de la vida’ dejó claro que jamás ha tenido un romance con el actor.

Con algo de humor, el artista aseguró que jamás le ha visto el “pipí u otra cosa” a Eduardo y hasta aprovechó el post para promocionar su nuevo proyecto musical.

“Aquí riéndome porque no me queda de otra. Solo para que estemos claros, yo NUNCA le he visto el pipí a Eduardo Verástegui ni el pipi ni NADA. Ahora que están prestando atención, hagan click para que vean el vídeo de mi nueva canción #PIKITOPIKITO”. Ricky Martin

Cabe mencionar que, en su momento, Verástegui también habló un poco de este asunto. Negó los rumores y aseguró que tiene una gran amistad con Aracely Arámbula. También señaló que no le molesta que duden sobre su sexualidad, pues está seguro de sus preferencias.

“Para nada, yo sé lo que soy. Imagínate si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mí, yo sé quién soy así como tú sabes quién eres y eso al final del día te da una seguridad en tus convicciones y en lo que defiendes”, sentenció.

Ricky Martin aclara si tuvo romance con Eduardo Verástegui / Redes sociales

¿Quiénes son las exparejas de Ricky Martin?

Antes de declararse abiertamente homosexual, Ricky Martin tuvo romances con varias mujeres de gremio artístico. Estas son algunas de las más conocidas:

Rebecca de Alba

Inés Misan

Gabriela Sabatini

Alejandra Guzmán

En 2010, el cantante hizo pública su preferencia por los hombres. Al año siguiente, comenzó un romance con Carlos González. Duraron tres años y se separaron en 2014, al parecer, en buenos términos.

En 2016, presentó a Jwan Yosef como pareja oficial. Al año siguiente, se casaron en una ceremonia íntima. En 2023 se divorciaron tras 6 años de matrimonio y dos niños en común. Según se filtró en diversos medios, la demanda de divorcio especifica que el motivo fueron “diferencias irreconciliables”.

Mira: Terremoto en Venezuela: Laura Flores, Ángela Aguilar, Ricky Martín y más famosos envían mensajes de ayuda