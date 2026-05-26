Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui terminaron por culpa de Ricky Martin, revela Ana María Alvarado

Hace algunos días, Eduardo Verástegui celebró su cumpleaños número 52. Una de las invitadas al festejo fue Aracely Arámbula, algo que llamó mucho la atención debido a que ambos fueron novios hace algún tiempo.

Además del sorpresivo reencuentro, el tema de su antiguo romance vuelve a tomar fuerza a raíz de unas declaraciones hechas por Ana María Alvarado. Y es que la periodista dio detalles del motivo de su ruptura y que involucraría a Ricky Martin. Esto fue lo que dijo.

Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui / Redes sociales

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Así fue la relación entre Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula trabajaron juntos en la novela ‘Soñadoras’, estrenada en 1998. A finales de ese mismo año, empezaron una relación. Aunque no se saben muchos detalles sobre el amorío, se dice que solo duró unos meses.

A 28 años del noviazgo, se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de él. Fue Leonardo García quien compartió imágenes y videos de la reunión en redes sociales. En el material, se les podía ver bailando y platicando con normalidad.

Incluso cantaron a dúo la canción ‘Dile que la amo’ de la agrupación Kairo, de la cual Verástegui fue integrante en su momento. Al menos de manera pública, todo indica que no terminaron en malos términos.

Y es que, a lo largo de los años, Aracely no ha querido hablar del tema. En tanto que Eduardo simplemente se ha limitado a decir que ella es una mujer maravillosa y que tiene “muy buenos recuerdos” de su noviazgo.

Aracely Arámbula / Mezcalent

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¿Ricky Martin fue el culpable de que Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui terminaran?

En una edición reciente de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado dijo saber el motivo real por el que Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui terminaron su relación. De acuerdo con la periodista, presuntamente todo fue culpa de Ricky Martin.

Ana María sostuvo que la propia Arámbula le habría confesado que, presuntamente, Eduardo la dejó en cuanto conoció al cantante.

“Ella dijo que, en cuanto entró Ricky Martin, fue el momento en que terminaron la relación. Lo ha negado mucho Eduardo, pero Aracely lo dijo. Yo estuve allí. Dijo: ‘Por Ricky Martin, me cambiaron’”. Ana María Alvarado

Aunque no ofreció más detalles, recordó que, a lo largo de su vida, Eduardo ha hecho declaraciones en contra de la comunidad LGBT+. Y es que el ahora activista siempre ha mantenido una postura muy conservadora y se denomina un creyente de Dios.

Ana María Alvarado cuenta que Aracely Arámbula le reveló que Eduardo Verastegui la cambió por Ricky Martín. pic.twitter.com/M9aZNLRhVC — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) May 26, 2026

¿Eduardo Verástegui confirma que dejó a Aracely Arámbula por Ricky Martin?

Esta no es la primera vez que Eduardo Verástegui es cuestionado por su orientación sexual. Incluso se le ha relacionado en múltiples ocasiones con Ricky Martin y otros artistas. A raíz de esto, él mismo ha usado sus redes sociales para desmentir esto.

Sin mencionar nombres, ha admitido que, en el pasado, fue malo con las mujeres y hasta llegó a ser infiel. No obstante, aseguró que, “con la ayuda de Dios”, logró ser una “mejor persona”.

“He compartido mi testimonio de vida miles de veces y siempre he dejado claro quién fui antes de mi conversión, que ocurrió hace 23 años, gracias a Dios. Antes vivía en una burbuja donde reinaban el ego y la soberbia. Veía a las mujeres como objetos. Les falté el respeto a muchas. Mentí, fui infiel y creí en la mentira de que el verdadero hombre era el mujeriego”, manifestó.

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