Eduardo Verástegui reacciona a eutanasia autorizada de Noelia Castillo en España: “Dios, ayúdanos”

La historia de Noelia Castillo Ramos conmocionó las redes sociales. Y es que la joven de 25 años recibió la eutanasia autorizada en España por cuestiones físicas y psicológicas. Este hecho ha generado mucho debate en redes sociales, pues la muerte es legal en ese país, pero solo en casos muy concretos y normalmente a personas con enfermedades incurables. Entre las reacciones más sonadas está la de Eduardo Verástegui, actor mexicano que, en los últimos años, ha causado polémica por sus comentarios contra el feminismo y la comunidad LGBT+. Esto fue lo que dijo la celebridad.

Eduardo Verástegui / Redes sociales

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¿Quién es Noelia Castillo Ramos y por qué solicitó la eutanasia en España?

Noelia Castillo Ramos es una joven de 25 años que, desde 2024, estuvo luchando para que la autoridad española le permitiera la eutanasia tras haber sufrido un abuso y un intento de suicidio que salió mal.

La historia de la joven catalana comenzó en 2022. Luego de ser víctima de una agresión sexual, se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. Si bien sobrevivió, quedó con secuelas irreversibles. Y es que quedó con lesión medular y una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo, provocándole fuertes dolores neuropáticos e incontinencia.

A raíz del sufrimiento, se presentó ante el tribunal de España para solicitar la eutanasia, argumentando que su condición era irreversible y no había expectativas de mejora. Si bien cumplía con todos los requisitos para ser candidata, la familia se mostró en contra.

Sus padres, en asesoría con una organización legal religiosa, trataron de impedir el proceso. Tras casi dos años de lucha, Noelia murió de forma asistida este jueves 26 de marzo. Su mamá dijo que, pese a no estar de acuerdo, quiso estar con su hija hasta el último momento.

El debate no se hizo esperar. Algunos internautas apoyaron la decisión de Noelia y la llamaron “valiente”, mientras que otros no dudaron en criticarla. Los detractores consideran que la chica tenía “mucho por qué vivir” y creen que se “rindió muy rápido”.

Noelia Castillo / Redes sociales

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¿Cómo reaccionó Eduardo Verástegui ante la eutanasia de Noelia Castillo?

Desde que se dio a conocer el caso de Noelia Castillo, Eduardo Verástegui usó su cuenta de X (antes Twitter) para tratar de disuadirla de su decisión. Incluso, dijo que estaba dispuesto a apoyarla en todo lo que necesitara, recordándole que la vida “es valiosa” y que todo podía mejorar.

“Noelia, no estás sola, hija. Noelia, yo te ayudo con lo que esté en mis manos. Noelia, no les hagas caso. Noelia, nos haces falta. Noelia, vales mucho. Noelia, tú puedes. Noelia, no les des el gusto. Dios, ayúdanos” Eduardo Verástegui

Les pidió a sus seguidores que oraran por ella y hasta le respondió a un detractor que le pidió respetar la voluntad de la joven. El actor aseguró que el Estado tenía la obligación de “proteger la vida” de sus ciudadanos, afirmando que Noelia realmente sería “víctima de un asesinato”.

Cuando la eutanasia se realizó, Eduardo simplemente pidió su eterno descanso y calificó lo ocurrido como una “tragedia”.

“Recemos por su eterno descanso. Qué tragedia” Eduardo Verástegui

Su post fue muy comentado. Sus seguidores no dudaron en respaldarlo y decir que lo sucedido con la catalana había sido una “injusticia”, mientras que otros le exigieron que no la juzgara, pues “nadie sabe lo que realmente estaba sufriendo”.

Noelia, no estás sola, hija.

Noelia, yo te ayudo con lo que esté en mis manos.

Noelia, no les hagas caso.

Noelia, nos haces falta.

Noelia, vales mucho.

Noelia, tú puedes.

Noelia, no les des el gusto.



Dios, ayúdanos. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) March 26, 2026

¿Quién es Eduardo Verástegui?

José Eduardo Verástegui Córdoba

Actualmente tiene 51 años.

Inició su carrera en los años 90, cuando formó parte del grupo ‘Kairo’.

Tras esto, se le vio en algunas novelas como ‘Alma rebelde’ y ‘Soñadoras’.

Fundó la productora Metanoia Films, enfocada en crear contenido con mensajes positivos y familiares.

Se alejó de los reflectores y se enfocó en hacer contenido relacionado con la religión.

Ha criticado fuertemente al feminismo y a la comunidad LGBT+.

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