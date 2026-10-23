¿Héctor ‘N’ regresa a la televisión desde la cárcel? ¡Confirma el estreno de una serie! ¿Cuándo se estrena?

Hace unos momentos, Héctor ‘N’ tuvo una conversación telefónica con el programa ‘Ventaneando’. Durante la conversación, el padre de Daniela Parra dio impactantes declaraciones. No solo reveló cómo va su proceso de liberación, sino que también dio detalles de una serie, la cual es completamente independiente del documental sobre su caso en el que ha estado trabajando.

¿De qué trata el cortometraje de Héctor ‘N’ y cuándo sale a la luz? Te contamos todo lo que comentó al respecto.

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Héctor N en entrevista con Ventaneando / Redes sociales

¿Por qué Héctor ‘N’ está en la cárcel y cuál es su condena?

El caso legal de Héctor ‘N’ comenzó en 2021. En aquel entonces, fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente tras ser acusado de haber abusado de su hija Alexa, cuando esta era menor de edad.

Desde el comienzo, el conductor siempre defendió su inocencia y sugirió que la joven estaba siendo manipulada por su madre, Ginny Hoffman. Su otra hija, Daniela Parra, lo ha defendido y sigue siendo su vocera ante los medios de comunicación. La exparticipante de ‘MasterChef 24/7’ también ha trabajado para costear los gastos legales de su progenitor.

En 2023, fue hallado culpable de corrupción de menores. Se le condenó a 10 años y seis meses de prisión, además de un pago por la reparación del daño. Al siguiente año, la sentencia fue modificada tras apelaciones de ambas partes. Se dictaminó que cumpliera 13 años y 10 meses en prisión.

En 2025, hubo otro cambio en la condena y se quedó en 12 años y 6 meses, así como el pago de una multa de 180 mil pesos. Daniela ha dicho públicamente que seguirán usando todos los métodos legales posibles para que él sea exonerado.

Por otra parte, Ginny ha declarado que hubo varias irregularidades en el proceso. Al mismo tiempo, se filtraron algunos videos de las audiencias del caso, generando así más dudas que respuestas.

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Héctor N está en la cárcel desde 2021 / Redes sociales

Héctor ‘N’ habla de su serie: ¿Qué dijo?

En la entrevista telefónica con ‘Ventaneando’, Héctor ‘N’ indicó que sigue luchando para demostrar su inocencia. También contó cómo ha sido su vida en prisión. Sobre esto último, recalcó que ha trabajado en muchos proyectos, desde terminar sus estudios en Derecho hasta crear una marca de ropa.

“He aprendido a reiniciarme, a tener fortaleza. Como siempre lo he dicho. Una de mis mayores fortalezas aquí adentro es saberme inocente de tantas bajezas. Eso es lo que me mantiene fuerte. Ocupo la mente en muchas cosas”, indicó.

No obstante, lo que más le emocionó fue la creación de una serie. Destacó que este proyecto es ajeno al documental que se está haciendo sobre su caso y que lo creó junto a otro presidiario.

Héctor N “Siempre estoy buscando qué inventarme, qué hacer, porque aquí hay muchas actividades que puede uno hacer… Les platico que en nuestros, digamos, tiempos de ocio con un compañero mío, amigo mío, resulta que, un día platicamos de un cortometraje. Eso se convirtió en una película. La película se convirtió en una serie que estamos escribiendo, que está sobre la mesa”.

No contó detalles sobre de qué se va a tratar. Tan solo mencionó que será “muy interesante” y que ya tiene “a la persona que hará los diálogos”, quien es una persona que ya ha colaborado con TV Azteca. Esto fue lo que dijo: “Surgió de la idea de todo lo que vivimos aquí adentro… La resiliencia y la reinserción a la sociedad. Tiene mucha acción”, sentenció.

Tampoco comentó nada sobre si este proyecto se podrá ver en televisión y/o en alguna plataforma de streaming o cuándo estaría listo. Tan solo reiteró que “está sobre la mesa” y que su creación “ya es un hecho”.

🚨 ¡#EXCLUSIVA DESDE EL RECLUSORIO! Platicamos con Héctor Parra sobre sus días en prisión, el proceso que lo llevó tras las rejas y el orgullo infinito que siente por el apoyo incondicional de su hija Daniela Parra ⛓️🎙️❤️. https://t.co/lLiakmDH8s — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 23, 2026

¿Cuándo será liberado Héctor ‘N’ de la cárcel?

Al preguntarle si existía alguna fecha estimada para que pudiera salir de prisión, Héctor N señaló que ya hay un proceso legal para poder probar su inocencia, pero que aún sigue en revisión.

“Estamos en el momento del amparo que se metió hace algunos meses y estamos en espera de la respuesta. No hay ninguna novedad porque, como se dice coloquialmente, esto acaba cuando se acaba. No nos pueden estar avisando en qué proceso va ni cómo van. Simplemente ya está en revisión y van a tomar las medidas que vayan a tomar. Estamos esperando que el resultado sea positivo. Es un amparo bien trabajado”. Héctor N

Mencionó que, en caso de que las cosas no salgan como se espera, existe otra “instancia” a la que sus abogados podrían recurrir, pero no desea que “llegue a este ese punto”, pues es algo más “complicado”.

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