Daniela Parra: Tras ser eliminada de MasterChef, inicia nuevo negocio para apoyar a Héctor N: ¿de qué se trata?

Además de los famosos ‘Tamalitos chidos’, ahora Daniela Parra está intentando otro pequeño negocio para apoyar a su padre, Héctor N, quien aún se encuentra privado de su libertad desde el 15 de octubre de 2021. ¡Checa aquí los detalles del negocio de esta joven emprendedora!

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Daniela Parra apoya a su papá Héctor N / Liliana Carpio, archivo TVNotas, redes sociales

Daniela Parra promociona su nuevo emprendimiento

En entrevista con Ventaneando, la hija de Héctor N reveló que continúa en su lucha por demostrar la inocencia de su padre, y además de los recursos que genera con su negocio de ‘Tamalitos chidos’, ahora también está iniciando un bazar.

La exparticipante de MasterChef compartió que en las instalaciones de su tamalería ahora también podrán encontrar artículos de segunda mano, algunos de ellos, propiedad del actor que hoy se encuentra privado de su libertad.

Aunque hay muchos artículos que Daniela quisiera quedarse por nostalgia, reconoce que es mejor dejarlos ir para hacer espacio para cosas nuevas:

“Y es que como va pasando el tiempo van sacando más cosas y yo también voy encontrando más cosas de mi papá que me encantaría quedármelas pero pues también hay que saber que hay que mover energías y todo para que lleguen cosas nuevas” Daniela Parra

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Redes sociales

Daniela Parra revela detalles del emprendimiento de Héctor N desde la cárcel

Daniela no es la única que está buscando alternativas para generar recursos, pues, según sus propias declaraciones, Héctor N está muy interesado en iniciar un negocio de venta de sushi desde la cárcel:

“Quiere hacer sushi, entonces está practicando. Ya le llevé arroz, le llevé cosas y pues sí, él está en lo suyo y también está padre porque es una manera que él tiene de sobrevivir” Daniela Parra

Respecto al tema legal que enfrenta su padre, la joven compartió que sigue siendo un proceso lento, pero que ella está enterada de que las autoridades correspondientes ya lo están revisando, y como siempre, esperan una respuesta positiva.

“Seguimos esperando, yo no sé que tanto estamos esperando, peor bueno por lo menos sí se que ya se está moviendo, que si lo están revisando ya”, finalizó la joven.

#EXCLUSIVA Daniela Parra montó un bazar para recaudar fondos para los gastos de Héctor Parra en prisión. Además, reveló que el actor quiere emprender un negocio de sushi en la cárcel y busca generar conciencia con un cortometraje. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/40J3RBKLjT — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 6, 2026

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¿Por qué Héctor N está en la cárcel?

Héctor N fue acusado de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en agravio de su hija Alexa. Hasta el momento el equipo de defensa del actor ha metido varias apelaciones, sin embargo, hasta el momento ha recibido una condena de más de 12 años de prisión.

Héctor N / Redes sociales

En este difícil proceso, Daniela Parra ha sido la principal defensora de su padre, argumentando que ella estuvo presente en la dinámica con su hermana y jamás pasó nada de lo que lo acusan. Tras un proceso de tantos años, Daniela Parra revela cómo iniciaron los problemas entre Héctor y Alexa.