YosStop ¿a favor de Ginny Hoffman? Influencer revela cómo es su relación tras escándalos vs. Héctor Parra

La influencer mexicana, Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como YosStop, reveló hace algunos meses que su libro finalmente estaba listo, en este narrará como fue su paso por la cárcel al haber sido acusada por difundir contenido sensible en redes sociales.

Debido a la fuerte experiencia que vivió tras las rejas, es inevitable no preguntarle su opinión sobre Héctor Parra y su media hermana, Ginny Hoffman, ¿qué dijo de la relación de ambas? Aquí te lo compartimos.

La influencer aclara que jamás se vendió como especialista y no está ofreciendo terapias psicológicas. / Twitter/ Facebook: YosStop

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¿Cómo es la relación de YosStop con Ginny Hoffman? La influencer responde

En su más reciente entrevista en el programa de radio de “Todo para la mujer”, la influencer fue cuestionada entre otras cosas, sobre su relación con Ginny Hoffman, su media hermana.

Sorprendentemente, a pesar de ser hijas del mismo padre, Raúl Hoffman, la influencer reveló que no tenía ninguna relación con la exestrella infantil de “Chiquilladas”, y que debido a que no hablaban, y también por respeto a cada caso en particular, ella no emitiría comentarios respecto al proceso legal de la hija de Ginny, Alexa Hoffman, en contra de su padre, Héctor Parra.

“No, la verdad es que no, no hablamos, prácticamente nunca hablamos, y tampoco se me hace padre mezclar casos porque pues creo que cada uno es distinto y cada quien lleva su proceso” YosStop

⭕🗣️ YosStop revela cómo es su relación con Ginny Hoffman. “Prácticamente nunca hablamos”, confesó al ser cuestionada sobre su media hermana y el caso de Héctor Parra. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/VXAbTS14kk — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 27, 2026

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¿Por qué Alexa Hoffman, sobrina de YosStop, tiene un proceso legal abierto en contra de su padre, Héctor Parra?

Alexa Hoffman, sobrina de YosStop, mantiene un proceso legal contra su padre, el actor Héctor Parra, debido a acusaciones de abuso y corrupción de menores. Dicho proceso inició de manera oficial en febrero de 2022.

En mayo de 2023, Héctor Parra fue encontrado culpable del delito de corrupción de menores, por el que recibió una condena de 10 años y 6 meses, además del pago de una multa de 200 mil pesos. A principios de 2025, se reveló que la sentencia inicial del actor sufriría un ajuste, quedando con una pena de 12 años 6 meses y una multa cercana a los 180 mi pesos.

Alexa Hoffman se ha dicho satisfecha de la manera en la que se ha manejado el caso de su padre, incluso asegurando que mientras esté encerrado, Héctor N no podrá dañar a más personas: “Me da tranquilidad de alguna forma el saber que detuve por lo menos el tiempo que esté condenado eso y espero que no lo vuelva a hacer cuando salga”.

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

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¿Cuántos años lleva Héctor Parra, padre de Alexa Hoffman, en la cárcel?

Al igual que YosStop, Héctor Parra ha llevado un proceso legal bastante público del que todos opinan. Al momento, el actor de telenovelas lleva más de cinco años encerrado en el Reclusorio Oriente, en donde recibe visitas regulares de su otra hija, Daniela Parra, quién le ha mostrado su apoyo incondicional durante este complicado proceso.

En el pasado, y a pesar de ser familiar directa de Ginny y Alexa Hoffman, YosStop le ha dedicado unas lindas palabras a Daniela Parra, hija de Héctor Parra: “Lo siento mucho. Entiendo lo que es estar involucrada en temas legales. Es difícil. Es difícil para los que están adentro, para los que están afuera”.