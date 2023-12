Daniela Parra admite que sí llegó a dudar de la inocencia de su padre, Héctor N: “Veía tantas cosas”

Desde el 2021, Daniela Parra ha estado luchando por demostrar la inocencia de su papá, Héctor N, quien actualmente se encuentra en prisión por las acusaciones de presunto abuso en contra de su media hermana, Alexa Hoffman.

Si bien la participante de Las estrellas bailan en Hoy ha sido la principal defensora de su padre ante los medios de comunicación, hace poco reconoció que la presión mediática provocó ciertas dudas sobre los señalamientos en contra del actor.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, la también emprendedora manifestó que tanta información sobre el caso la llegó a abrumar a tal punto que hasta llegó a cuestionarse si ella también fue víctima de abuso.

“Al principio también empecé a dudar, veía tantas cosas, y entonces mi mente empezó '¿Y si sí lo hizo y no me di cuenta?, ¿y si a mí también me lo hizo y no me estaba dando cuenta?’ Ahí mi mamá me mandó a terapia. Ya me estaban dando ataques de ansiedad”. Daniela Parra

La joven señaló que la ayuda profesional la ayudó a “retomar la serenidad” y seguir confiando en la inocencia de su progenitor, a quien en su momento le preguntó si realmente era culpable o no.

“Te conozco, pero necesito que me digas la verdad porque están diciendo esto, me lo juró; yo lo conozco. Me lo juró viéndome a los ojos. Me dijo tú lo sabes. Yo las amo con todo mi corazón, no les tocaría ni un pelo, y lo sé”, expresó.

Durante la conversación, también dejó en claro que, si hubiera notado algo extraño, hubiera “estallado” y defendido a su hermana sin dudarlo: “No pasó nada, yo confío en mi papá plenamente”, sostuvo.

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

¿Cómo inició el caso de Héctor N?

En 2021, Héctor N fue detenido luego de que Ginny Hoffman lo acusara de presuntamente abusar de su hija Alexa, cuando apenas era una niña. Desde el inicio del caso, el actor dejó en claro que era inocente y lucharía por salir en libertad.

A partir de eso, se inició una guerra mediática entre Daniela Parra, quien siempre ha defendido a su padre, y la parte acusatoria, es decir, su media hermana y la expareja de su papá.

Tras una ardua batalla legal, en mayo de 2023 Héctor N fue condenado a 10 años de prisión por supuesta corrupción de menores. Actualmente, el caso se encuentra en apelación por parte de Daniela, quien ha iniciado diversos emprendimientos para costear los abogados de su papá.

Ginny y Alexa Hoffman aseguran que Héctor N es culpable / Archivo TVNotas

