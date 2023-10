Daniela Parra le responde a Alexa Hoffman por criticar su participación en Las estrellas bailan en Hoy

Alexa Hoffman no se ha pronunciado ante las declaraciones de Daniela Parra.

El pasado 10 de octubre, comenzó la tercera temporada de Las estrellas bailan en Hoy, la cual sorprendió a todos al incluir a Daniela Parra, hija de Héctor N, quien actualmente se encuentra en prisión por el juicio que enfrenta por el delito de corrupción de menores, relativo a su hija Alexa Hoffman.

Si bien Daniela y su pareja en el concurso, Rafa Nieves, se han ganado el corazón de la audiencia gracias a su personalidad, hace poco Alexa Hoffman, media hermana de la joven y parte acusatoria en el caso de Héctor, arremetió contra el programa Hoy por la participación de Parra.

De acuerdo con el mensaje de Alexa, el matutino de Televisa está “promoviendo y resaltando a un agresor y delincuente”. Incluso, acusó a su media hermana de ser “la cómplice que se atrevió a mentir frente a un juez”.

A una semana de este mensaje, Daniela Parra asegura que no le afecta lo dicho por Alexa Hoffman, pues cree firmemente en la inocencia de su papá.

“La neta no. Yo estoy trabajando simplemente. A ver, ¿por qué cuando yo vendía tamales no salieron a decir lo mismo? A mí no me afecta. Yo sigo trabajando. En mi trabajo me siguen ahí conmigo. Gracias a Dios tenemos mucho apoyo y es por eso por lo que seguimos avanzando”, expresó a través de un encuentro con la prensa.

Incluso, dejó en claro que continuará con sus proyectos y le extendió la invitación para que se pusiera a “hacer algo”, en lugar de criticarla.

“Cuando yo vendía tamales no decía nada y ahora que estoy aquí ahora sí se ataca, pero yo voy a seguir trabajando. Si les molesta, que mejor se pongan ellas a hacer algo. Yo no me meto con nadie”, puntualizó.

Alexa Parra denunció a a Héctor N por presunto abuso / Instagram: @alexaa.hoffman

Desde el comienzo del caso en contra de Héctor N, Daniela Parra siempre ha defendido la inocencia de su padre. A lo largo de todo este tiempo, la joven ha sido la portavoz del actor en diversos medios de comunicación. Además de que ha hecho muchos proyectos para conseguir dinero y apoyar a su papá en los gastos del juicio.

Actualmente, Héctor N se encuentra en prisión por la sentencia de 10 años por el delito de corrupción de menores. El juicio todavía está en curso. Daniela inició el trámite para apelar la sentencia. Sin embargo, esta solicitud está en pausa, ya que la tercera sala penal se declaró incompetente para resolverla.

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

