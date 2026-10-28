¿Ventaneando entrevistará a Alexa tras plática con Héctor Parra? La Choco Pérez dice: “Los micrófonos abiertos”

El caso legal de Héctor Parra, quien actualmente cumple una sentencia en prisión tras ser acusado de haber abusado de su hija Alexa cuando esta era menor de edad, sigue dando de qué hablar. Hace unos días, el programa ‘Ventaneando’ lo entrevistó vía telefónica.

Durante la conversación, el actor de telenovelas habló de muchas cosas como sus días en la cárcel, su posible liberación y hasta de Alexa. Por supuesto, la plática causó muchas posturas divididas. Incluso la hija de Ginny Hoffman reaccionó y se mostró muy molesta.

En medio de los rumores de una posible demanda al vespertino de TV Azteca por el espacio que se le dio a Héctor, una de sus conductoras se pronuncia y le envía un mensaje a la joven. Te contamos lo que dijo.

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La Choco Pérez es conductora de ‘Ventaneando’ / Redes sociales

¿Qué dijo Alexa sobre la entrevista que ‘Ventaneando’ le hizo a Héctor Parra?

Como se mencionó anteriormente, Héctor Parra hizo algunos comentarios sobre Alexa durante su entrevista con ‘Ventaneando’. La celebridad dijo lo siguiente:

“A Alexa yo la tengo perdonada desde el día uno, ¿por qué? Por todo lo que he dicho desde que comenzó este problema. Es mi hija. La amo. La tengo en el corazón siempre, siempre la tendré así. Yo sé que ella es una víctima, como se ha dicho. Ya no voy a aclarar cosas que no estén al caso, pero claro que la tengo perdonada”.

Tras esto, Alexa compartió un comunicado emitido por su equipo legal. Dicho escrito manifiesta que la conversación entre ‘Ventaneando’ y Héctor “revictimiza a Alexa”, por lo que ya se estarían tomando las “acciones legales correspondientes”.

“Resulta preocupante que se haya utilizado un espacio televisivo para difundir declaraciones que responsabilizan y revictimizan a quien fue reconocida judicialmente como víctima de delitos sexuales. La libertad de expresión no debe confundirse con la legitimación de discursos que desacreditan a las víctimas. Por ello, esta asesoría jurídica acudirá ante las instancias competentes para solicitar la protección de los derechos de A.P.H. (Alexa)”. Equipo legal de Alexa

La propia joven también subió un mensaje respondiendo a las declaraciones de Parra y asegurando que “no se quedaría de brazos cruzados”.

“Que diga que me perdona una persona que abusó de su hija y que ya fue juzgada y sentenciada por eso, que me perdona ¿por qué? ¿Por haber denunciado lo que me hizo, lo que me afectó, lo que me dañó? ¿Cómo le haces esto a una hija? No me cabe en la cabeza. Ya no me voy a quedar de brazos cruzados”, sentenció.

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Héctor Parra fue entrevistado por ‘Ventaneando’ / Redes sociales

La Choco Pérez responde a las declaraciones de Alexa sobre la entrevista que ‘Ventaneando’ le hizo a Héctor Parra

En un reciente encuentro con la prensa, Jimena Pérez, también conocida como ‘la Choco’, fue cuestionada sobre la entrevista de ‘Ventaneando’ a Héctor Parra, así como la reacción de Alexa.

De forma concisa, la presentadora se limitó a decir que el programa solo hizo un “trabajo periodístico” y que “sus micrófonos” siempre estarían abiertos para “ambas partes”.

La Choco Pérez “Nosotros nos enlazamos con él para que nos contara cómo era su vida en la cárcel, sin que tuviera forzosamente que hablar de otras personas. Así como hay gente que está en la cárcel y escribe libros, en esta ocasión, él se enlazó y nos contó cómo es el día a día en un reclusorio. Al final del día, el caso continúa… Nosotros lo vemos como un trabajo periodístico. Podemos entrevistar a una parte como a la otra, si así lo desea. Los micrófonos siempre, en Ventaneando, han estado abiertos para ambas partes, en este caso y en el que me digas”.

Hasta el momento, Alexa no ha dicho nada sobre los comentarios de Jiménez ni si estaría dispuesta a darle una entrevista al programa.

¿Cuál es la sentencia de Héctor Parra en prisión?

El caso legal de Héctor Parra comenzó en 2021, luego de que fuera denunciado por el delito de abuso en agravio contra su hija Alexa. Tras un largo proceso legal, en 2023 se le declaró culpable de corrupción de menores y se le condenó a 10 años y seis meses.

Al año siguiente, y tras una apelación, la sentencia fue aumentada a 13 años y 10 meses. En 2025, dicho dictamen fue reducido a 12 años y seis meses. También se le ordenó pagar una multa cercana a los 200 mil pesos.

Durante su conversación con ‘Ventaneando’, Héctor mencionó que su equipo legal había interpuesto un nuevo amparo. Dice estar esperanzado de que el proceso salga bien y pueda obtener su libertad.

Recordemos que Héctor siempre ha asegurado ser inocente, algo que ha sido respaldado por su hija mayor, Daniela Parra. En tanto que Alexa y su mamá, Ginny Hoffmann, sostienen que el actor es culpable.

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