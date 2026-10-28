Aleks Syntek acusa a Daniel Bisogno de haber arruinado su carrera: “Me dolió mucho, me trastornó”

El nombre de Daniel Bisogno vuelve a ser tendencia a poco más de un año de su muerte por complicaciones en el trasplante de hígado al que se sometió. El motivo fueron unas controversiales declaraciones que dio Aleks Syntek sobre él.

El intérprete de ‘Duele el amor’ acusó al fallecido presentador de ‘Ventaneando’ de haber “arruinado” su carrera. ¿Cuál es la razón? Esto fue lo que dijo.

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Aleks Syntek acusa a Daniel Bisogno de arruinar su carrera / Mezcalent

¿Quién era Daniel Bisogno y de qué murió?

Daniel Bisogno era un actor y uno de los titulares del programa ‘Ventaneando’. Murió el pasado 20 de febrero de 2025, tras años de haber lidiado con problemas médicos y complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

Le sobreviven su padre y dos hermanos, incluyendo al también presentador Alex Bisogno. También tuvo una hija, producto de su matrimonio con su exesposa, Cristina Riva Palacio.

La salud de Daniel comenzó a decaer en mayo de 2023, cuando tuvieron que operarlo por la ruptura de unas várices esofágicas. A finales de ese mismo año, los médicos le diagnosticaron cirrosis hepática no alcohólica. Le advirtieron que su hígado estaba “inservible” y necesitaba un trasplante lo más pronto posible.

Tras mucha espera, en septiembre de 2024 pudo recibir el ansiado órgano. Según se dijo, el procedimiento había sido todo un éxito. No obstante, con el tiempo se presentaron complicaciones por una fuerte infección.

En aquel entonces, su hermano mencionó que Daniel estaba recibiendo tratamiento en el hospital para tratar la bacteria. Desafortunadamente, en febrero se dio la noticia de que había fallecido a los 51 años. La causa oficial fue un choque séptico y un fallo multiorgánico.

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¿De qué murió Daniel Bisogno? / Mezcalent

Aleks Syntek recuerda cómo supuestamente Daniel Bisogno arruinó su carrera

Aleks Syntek ha sido viral en las últimas semanas por todo lo que se decía acerca de su salud mental. Recientemente, fue entrevistado por un medio de circulación nacional. En la conversación, se le cuestionó sobre las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

En respuesta, el cantante dijo que consideraba que su carrera se vio muy afectada después de que Daniel Bisogno lo tachara de ser un presunto abusador de niños. Esto, luego de que se filtrara una conversación en la que aparentemente le coqueteaba a un menor.

“A mí me impactó mucho que Daniel Bisogno, que en paz descanse, se atreviera a señalarme con un tipo que había intentado abusar de un menor de edad”, expresó.

Contó que las declaraciones del conductor, aunadas a todo el escándalo mediático de aquel entonces, provocaron que perdiera diversas colaboraciones. También sostuvo haber desarrollado muchos problemas emocionales.

“El día que me señalaron, me perjudicaron tanto, que me corrieron de todas estas instituciones, es cierto, y me humillaron”, reconoce. Y eso me dolió mucho, me trastornó. Luego vino la pandemia”. Aleks Syntek

Sus comentarios generaron muchas opiniones divididas. Si bien algunos aplauden que cuente su experiencia, otros creen que es de “mal gusto” que hable de una persona que ya “no está en este mundo”.

¿Aleks Syntek realmente sufrió una crisis emocional?

Como se mencionó anteriormente, Aleks Syntek ha sido tendencia por la supuesta crisis que sufrió durante un concierto el pasado 15 de septiembre. El cantante confrontó al público y hasta los criticó por “apoyar al reggaetón”.

La teoría solo se reforzó con los comportamientos erráticos que mostró en las siguientes semanas. Compartía publicaciones peculiares y llegó a amenazar con irse de México, argumentando que aquí “no valoraban la verdadera música”.

Después de esto, lanzó su nuevo proyecto y recientemente dijo estar organizando algo junto a su psicólogo, por lo que muchos han dudado si realmente tuvo una crisis o todo fue parte de una campaña publicitaria.

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