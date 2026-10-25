¿Héctor ‘N’ podría enfrentar nuevos problemas legales? Tras entrevista en ‘Ventaneando’, lanzan comunicado

Luego de que Héctor ‘N’ concedió una entrevista para ‘Ventaneando’ en la que habló sobre su hija, Alexa, quien lo denunció en su momento por el delito de abuso, se dio a conocer un comunicado en el que se rechazan completamente las declaraciones que se ofrecieron en el programa de espectáculos. ¿Vendrán nuevos problemas legales? ¡Te contamos los detalles!

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Héctor ‘N’ en Ventaneando: Defensa de Alexa emite comunicado. / Facebook: Héctor Parra

¿Qué dijo Héctor ‘N’ sobre su hija, Alexa, en el programa ‘Ventaneando’?

En la entrevista que concedió a ‘Ventaneando’, Héctor ‘N’ no solo confirmó su regreso a la televisión a través de una serie, también habló sobre su sentir hacia su hija, Alexa, quien en 2021 lo acusó de abuso y ahora enfrenta una sentencia de 12 años y seis meses.

De acuerdo con el actor, desde que comenzó el juicio no tiene ningún tipo de relación con su hija, pero no guarda rencor por lo ocurrido, pues entiende que ella también es víctima. “Es mi hija, la amo. La tengo en el corazón siempre, siempre la tendré así. Yo sé que ella es una víctima, como se ha dicho”, expresó.

Héctor ‘N’ en Ventaneando: Defensa de Alexa emite comunicado / Redes sociales

Por otra parte, reconoció que le “dolió mucho que se haya prestado a lo que todos sabemos, pero me queda clarísimo que no fue solamente ella"; sin embargo, aseguró que todos los días le manda bendiciones y le duele que “la hayan puesto como carne de cañón”, pues considera que no se pensó en el daño que también le hacían a ella.

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🚨 ¡#EXCLUSIVA DESDE EL RECLUSORIO! Platicamos con Héctor Parra sobre sus días en prisión, el proceso que lo llevó tras las rejas y el orgullo infinito que siente por el apoyo incondicional de su hija Daniela Parra ⛓️🎙️❤️. pic.twitter.com/lLiakmDH8s — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 23, 2026

¿Héctor ‘N’ podría enfrentar nuevos problemas legales tras conceder una entrevista a ‘Ventaneando’?

Tras las palabras que Héctor ‘N’ compartió sobre su hija, Alexa, la cuenta de Andrea Show TV compartió un comunicado difundido por parte de la asesoría jurídica de A.P.H., representada por Rubio Suárez Abogados, donde se rechazan completamente las declaraciones hechas en el programa de espectáculos.

Héctor ‘N’ en Ventaneando: Defensa de Alexa emite comunicado / Instagram: @hectorparrag

“La asesoría jurídica de A.P.H. manifiesta su rechazo al tratamiento que el programa Ventaneando, de TV Azteca, dio a la entrevista transmitida el 23 de octubre de 2026… Resulta preocupante que se haya utilizado un espacio televisivo para difundir declaraciones que responsabilizan y revictimizan a quien fue reconocida judicialmente como víctima”. Comunicado

Asimismo, se sostuvo que la libertad de expresión no debe usarse para legitimar discursos que desacreditan a las víctimas, por lo que se advierte que se acudiera a las autoridades correspondientes para solicitar la protección de los derechos de A.P.H.

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¿Qué dijo Alexa sobre las declaraciones que Héctor ‘N’ dio a Ventaneando?

A través de declaraciones exclusivas difundidas por Andrea Show TV, la hija de Héctor ‘N’ dio a conocer su postura sobre la entrevista que concedió a ‘Ventaneando’. De acuerdo con la joven, “el perdón” de su papá no le interesa, pues considera que es una persona que le sigue haciendo daño pese a que ya fue juzgado por las autoridades.

"¿Qué me perdona, por qué? ¿Por haber denunciado lo que me hizo, lo que me afectó, lo que me dañó? Yo no necesito que me perdone una persona que abusó de mí”. Alexa

Héctor ‘N’ en Ventaneando: Defensa de Alexa emite comunicado / Redes sociales

Asimismo, también cuestionó que las personas justifiquen sus declaraciones diciendo que es libertad de expresión. “La libertad de expresión termina cuando empiezan los derechos de los demás”. Por lo tanto, aunque en un principio se negaba a ver las declaraciones, tuvo que hacerlo para saber defenderse y emprender acciones legales junto a su equipo de abogados.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre las acciones que emprenderá el equipo legal de Alexa, y Daniela Parra, su hermana, no se ha pronunciado al respecto sobre lo ocurrido con su papá, Héctor ‘N’, en el programa ‘Ventaneando’.

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