Ante la posible liberación de Héctor ‘N’, Ryan Hoffman, hermano de Ginny, dice: “A mí no me hizo nada”

Ryan, hermano de Ginny Hoffman, conocido como ‘Rayito’, se pronunció tras escuchar las especulaciones sobre la salida de la cárcel de Héctor ‘N’, expareja de la actriz y quien enfrenta una condena por los presuntos delitos de abuso sexual y corrupción de menores en agravio de su hija Alexa. El influencer nos comentó que, pese a este caso, no tiene problemas con el actor y que no le desea nada malo cuando sea libre.

Recordemos que, en 2020, Ginny y Alexa, su hija en común con Héctor ‘N’, denunciaron al actor ante las autoridades por los supuestos delitos ya mencionados, por lo que fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión.

Checa: Héctor ‘N’: Filtran carta que el esposo de Ginny Hoffman le mandó, ¿qué dice su contenido? VIDEO

Ryan Hofman habla del caso de Héctor N / Liliana Carpio, archivo TVNotas, redes sociales

La opinión de Ryan Hoffman, hermano de Ginny sobre el caso de Héctor ’N’

En julio pasado se desató el rumor de que Héctor ‘N’ podría quedar en libertad, tras declaraciones de Diego Hopster, novio de Daniela Parra, la otra hija del actor (de una relación anterior), debido a un amparo que presentaron y que estaba siendo revisado por los magistrados.

Ahora, Ryan declara sobre este tema: “Si va a salir, que lo haga, y si no, pues que no salga. Lo único que deseo es el bien para ambas partes. El mundo nunca es ni negro ni blanco. Más bien siento que es gris y no sé qué tonalidad exista. A lo mejor habrá un poco de ambos”.

Le preguntamos si el día que se lo encuentre lo va a saludar o si tomará partido, y respondió: “Si llega a salir, que se sienta tranquilo y que encuentre paz. Lo que pasó ya pasó. Él tiene un camino por seguir y no creo que salga a ser un don nadie. Saldrá a ser el conductor que es. No tendría por qué desearle algo negativo. A mí no me hizo nada y me podría tomar una foto con él. El día que lo vea, lo saludaré. Siempre se portó muy bien conmigo”.

Hace algunos años, Alexa y Ginny Hoffman acusaron a Héctor N de abuso / Liliana Carpio, archivo TVNotas, redes sociales

¿Ryan Hoffman, hermano de Ginny, apoya a Daniela Parra, hija de Héctor ’N’

Aseguró que está del lado de Ginny: “Apoyo a mi hermana. A Héctor no, no porque no lo quiera, yo no sé lo que realmente pasó. Entiendo la historia de mi hermana y mi sobrina. No soy quien para juzgarlo”

El creador de contenido comentó si ha tenido comunicación con Ginny y Alexa:

“No las he visto. Tenemos un grupo donde están todos mis hermanos. Cuando se cumple la fecha en la que falleció mi papá, nos escribimos. A veces compartimos algunos mensajes, pero no le hablo por algo en especial. Solo hablo con mi hermana Yoss (Hoffman). Con Ginny no hay contacto”. Ryan Hoffman

Al cuestionarlo sobre si ha tenido comunicación con Daniela Parra, nos dijo: “A ella no la he visto, me encantaría conocerla. Me dicen que es influencer. Creo que la sigo (en redes), y si no, perdón, te voy a seguir”.

No te pierdas: Novio de Daniela Parra confirma si Héctor ‘N’ encontró el amor en la cárcel: “Hablamos de todo”

Daniela Parra apoya a su papá Héctor N / Liliana Carpio, archivo TVNotas, redes sociales

¿Por qué Ryan Hoffman terminó con Lis Vega?

Por otro lado, en junio de este año, Lis Vega confirmó su ruptura con el influencer, quien externó: “Siento tristeza, por un lado, y felicidad, por el otro. Al final, si seguíamos en el camino en el que estábamos, a lo mejor la relación no iba a concluir de una forma sana. Es muy querida y amada. Siempre la apoyaré, aunque no sea su pareja”.

Después de que, en una entrevista con la prensa, la cubana mencionó que la diferencia de edad entre ambos sí influyó en su relación, él lo reconfirma:

Ryan Hoffman “Un poco. Es un factor, mas no el decisivo. Me di la oportunidad de conocerla, porque el interés existía, sin el compromiso de a huevo ser algo. Es una persona interesante y que aportó mucho a mi vida. ¿Por qué tendríamos que dejarnos de hablar? Eventualmente nos mandamos mensajito”.

Para terminar, sobre los rumores de supuestas infidelidades entre ellos, comentó: “No, que yo sepa. Al menos de mi parte no. Pregúntenle a Lis si lo hizo. Lo que sí sé es que la quiero. Te amo, Lis. Ojo, no es amor de pareja, solo 2 seres humanos que se quieren”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: ¿Rayito se convirtió en papá tras terminar con Lis Vega? Presenta a su “hijo” y pide depósitos para la universidad