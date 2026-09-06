¿Daniela Parra se reencuentra con Pablo? Presume reunión con exparticipantes de MasterChef México 24/7

Tras la gran final de MasterChef México 24/7, Daniela Parra sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a exparticipantes del reality show de cocina. ¿Estaba Pablo Villagrán? ¡Te contamos los detalles!

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Daniela Parra presume foto con excompañeros de MasterChef México 24/7.

¿Por qué Daniela Parra es relacionada con Pablo Villagrán desde MasterChef México 24/7?

La presencia de Daniela Parra en MasterChef México 24/7 no solo generó controversia por el proceso legal que enfrenta su papá, Héctor ‘N’, sino también por su supuesto romance Pablo Villagrán, otro de los participantes.

Durante las primeras semanas del reality de cocina, la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy fue señalada de tener coqueteos con Pablo pese a que ambos tenían pareja en el exterior. Lo que comenzó como un rumor en redes, rápidamente escaló hasta la visita de la novia de Villagrán.

Pese a que ambos aseguraron que su relación solo era de amistad, Pablo Villagrán terminó su relación al ser eliminado de MasterChef México 24/7, mientras Parra aún seguía en la competencia; sin embargo, a su salida, manifestó su interés por conservar su amistad. ¿Se reunieron?

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¿Daniela Parra y Pablo Villagrán tuvieron un romance en MasterChef México 24/7? / Redes sociales

¿Daniela Parra y Pablo Villagrán se reunieron tras salir de MasterChef México 24/7?

Días después de la final de MasterChef México 24/7, Daniela Parra sorprendió al compartir una foto junto a dos de sus excompañeros de MasterChef México, con quienes formó una amistad durante su participación en el programa. Junto a la foto publicada por ‘Tamalitos chidos’ se lee:

"¡Equipazo de ley! Dany junto a Carmen y Ramaha, de lo mejor que nos ha regalado MasterChef. ¡Puro talento y buena vibra en la cocina!”.

Tal y como dice en la publicación, en la imagen se observa a Daniela Parra acompañada de Carmen y Ramaha, sin la presencia de Pablo Villagrán; sin embargo, la publicación generó cientos de comentarios como: “Amo verlos juntos”, “Qué alegría de verlos juntos” y “Qué bueno que haya nacido esa linda amistad”.

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¿Qué dijo Daniela Parra sobre Pablo Villagrán tras salir de MasterChef México 24/7?

Luego de que Daniela Parra se convirtiera en la decimoquinta eliminada de MasterChef México 24/7, concedió una entrevista a TVNotas en la que negó haber tenido un romance con Pablo Villagrán y desmintió lo dicho por sus excompañeros.

Asimismo, confesó que está interesada en tener una amistad con Pablo ahora que terminó el reality, pues asegura que muchos de los comentarios surgieron debido a que las personas no suelen estar acostumbradas a una amistad entre hombre y mujer.

“Pablo y yo hicimos una gran amistad. Espero que seamos amigos aquí afuera. Ojalá que la gente no se ataque”, señaló Parra. Hasta ahora no se han dejado ver juntos en redes y se desconoce si han hablado. ¿Habrá reencuentro?

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