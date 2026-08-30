Gran final de ‘MasterChef México 24/7’: ¿Qué cocinero ganó el reality HOY, domingo 30 de agosto?

‘MasterChef México 24/7’ está a punto de llegar a su fin. Este domingo 30 de agosto, se vivirá la gran final del reality. Uno de los cuatro finalistas no solo se coronará como el mejor cocinero de la temporada, sino que también ganará un cuantioso premio en efectivo. Te contamos los detalles.

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Final de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas de ‘MasterChef México 24/7’?

Para nadie es un secreto que ‘MasterChef México 24/7’ enfrentó muchos malos comentarios desde su estreno. Y es que muchos fanáticos rechazaron el nuevo formato. Opinaban que hacerlo estilo 24/7, es decir, reunir a los participantes en un mismo espacio y grabarlos las 24 horas del día, le había quitado su “esencia”.

Asimismo, surgieron teorías sobre un supuesto favoritismo hacia ciertos participantes, ya sea por ser medianamente famosos en el mundo digital o tener presuntas conexiones con personas que trabajan en TV Azteca.

Pese a esto, y según lo que han reportado diversos medios, el reality tuvo un éxito relativamente alto. La competencia inició con 22 participantes. Poco después, se añadieron dos más. A lo largo de las semanas, uno a uno iba siendo eliminado tras no cumplir con las expectativas de los jueces.

Cabe mencionar que Antrax y Carmen salieron voluntariamente del concurso por temas de salud. Al final, los cuatro cocineros que quedaron fueron:

Flor

Ixdit

Claudia

Lancer

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Finalistas de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Cuál es el premio final de ‘MasterChef México 24/7’?

Además del trofeo que lo reconoce como el campeón de la temporada, el ganador de ‘MasterChef México 2026’ obtendrá un premio económico de 2 millones de pesos.

La gran final de ‘MasterChef México 24/7’ se llevará a cabo este 30 de agosto, a las 8:00 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus.

¿Cuál es el premio de MasterChef México 24/7? / Redes sociales

¿Ya hay ganador de ‘MasterChef México 24/7’?

Mucho se ha dicho sobre la gran final de ‘MasterChef México 24/7’. Hace poco, comenzó a circular el rumor de que, presuntamente, Lancer era sobrino del chef Poncho Cadena, uno de los jueces del reality.

En redes sociales, se ha teorizado que él podría ser el ganador del concurso por su supuesta conexión con Cadena. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si realmente son familiares.

Y es que ninguno de los dos suele hablar mucho sobre su familia. Poncho nunca ha mencionado tener hermanos. En tanto que el influencer solo ha dicho tener dos hermanas.

Lancer es uno de los finalistas de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

Así se vivió la gran final de ‘MasterChef México 24/7’

Al inicio del programa, la chef Zahie anunció que el reto final sería hacer un menú de cuatro tiempos. El tiempo total era de 120 minutos, es decir, dos horas.

“La entrada fría en los primeros 30 minutos. Entrada caliente a los 60 minutos. Plato fuerte a los 90 minutos. Finalmente, el postre al cumplirse los 120 minutos. Todos sus ingredientes ya están en sus estaciones y no hay mercado”, indicó.

Cabe mencionar que Ixdit obtuvo 10 minutos extra tras haber ganado ese beneficio hace algunos días, por lo que ella obtuvo un total de 130 minutos.

Casi al final del desafío, la conductora les dijo a los exparticipantes que estaban presentes que ayudaran a su finalista favorito. Les dejó claro que no podían cocinar, pero sí animarlos y darles algún consejo.

Tras una larga deliberación de los jueces, las posiciones quedaron de la siguiente manera:



Cuarto lugar: Flor

Tercer lugar: Ixdit

Segundo Lugar: Lancer

Primer lugar: Claudia

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