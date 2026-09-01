¿Rayito se convirtió en papá tras terminar con Lis Vega? Presenta a su “hijo” y pide depósitos para la universidad

¿Rayito ya es papá? El influencer Ryan Hoffman dejó a sus seguidores con la boca abierta al anunciar en redes sociales que la familia había crecido y que finalmente podía presumir a su “hijo”. La publicación rápidamente llamó la atención, sobre todo porque el creador de contenido había confirmado recientemente su separación de Lis Vega. ¿Por eso terminaron?

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¿Rayito anunció que ya es papá? Así presentó a su supuesto hijo

A través de sus redes sociales, Ryan Hoffman, presumió la llegada de un nuevo miembro a su hogar y escribió un mensaje que hizo creer a muchos que se había convertido en padre.

“Les quiero presentar oficialmente a mi hijo: Aion Hoffman”, comenzó escribiendo el influencer junto a las imágenes del pequeño.

“Después de mucho tiempo soñando con este momento, por fin puedo decir que la familia creció. Estoy demasiado feliz de comenzar esta nueva etapa y de presentarles al nuevo integrante de la casa”. Ryan Hoffman

La publicación continuó alimentando la sorpresa entre sus seguidores, especialmente cuando agregó que su “hijo” ya había conocido a los perros de la familia e incluso ya había tenido su primera sesión de fotos.

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¿Quién es Aion Hoffman, el supuesto hijo de Rayito?

Aunque durante varios minutos muchos pensaron que Rayito había ocultado la llegada de un bebé, la realidad era muy distinta.

El influencer estaba hablando de un bebé de juguete hiperrealista, una figura que aparenta ser un recién nacido y que se convirtió en el protagonista de su más reciente broma en redes sociales.

Fiel a su estilo irreverente, Rayito siguió alimentando el chiste con comentarios sobre la paternidad. “No les voy a mentir... ser papá está siendo más fácil de lo que esperaba: duerme casi todo el día, no llora, no pide leche y hasta ahora no me ha pedido la tarjeta. 10/10 la experiencia”, escribió.

Para rematar, agregó otra frase que provocó las carcajadas de sus seguidores: “PD: aceptamos felicitaciones, pañales y depósitos para su universidad”.

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¿Rayito sigue con Lis Vega o está soltero?

La publicación llamó todavía más la atención porque ocurre poco tiempo después de que Rayito y Lis Vega anunciaran oficialmente el fin de su relación sentimental.

La pareja confirmó su ruptura a mediados de 2026 después de poco más de un año de noviazgo. Ambos señalaron que la decisión se tomó debido a diferencias personales y problemas de comunicación que terminaron afectando la relación.

Por esa razón, algunos usuarios llegaron a preguntarse si el supuesto bebé tenía alguna relación con la actriz cubana. Sin embargo, no existe ningún indicio de que el anuncio tenga relación con Lis Vega y todo apunta a que se trató de una broma creada por el influencer.

Actualmente, Rayito se encuentra soltero y enfocado en sus proyectos profesionales, entre ellos su podcast y sus distintas plataformas digitales.

Lis Vega confirma ruptura con Rayito / IG:@lisvegaoficial

¿Quién es Rayito, el influencer que se volvió famoso en YouTube?

Rayito, cuyo nombre real es Ryan Hoffman Badui, es uno de los creadores de contenido más populares y pioneros de internet en México.

Saltó a la fama gracias a su canal DebRyanShow, donde compartía bromas, retos, experiencias personales y contenido de entretenimiento que rápidamente conectó con millones de usuarios.

Con el paso de los años logró construir una enorme comunidad digital y expandió su presencia a YouTube, Instagram, TikTok y pódcasts. Además, es hermano de la influencer YosStop y actualmente conduce Rayos X Podcast, espacio donde entrevista a figuras del espectáculo, influencers y personalidades virales.