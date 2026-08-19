¿Tu bebé llora después de comer? Antes de pensar que sigue teniendo hambre, esto te interesa
Le diste pecho o biberón, parecía que ya estaba satisfecho… y de pronto empieza a llorar, te decimos qué podría estar pasando.
Le diste pecho o biberón, parecía que ya estaba satisfecho… y de pronto empieza a llorar, se pone incómodo o parece molesto. Tranquila, no estás sola: es algo muy común en los primeros meses y tiene varias explicaciones.
Mi bebé llora después de comer: causas
1.- AIRE EN EL ESTÓMAGO
Al tragar aire al succionar, pueden aparecer gases, inflamación y malestar que a veces se confunde con hambre.
2.- SU SISTEMA DIGESTIVO ESTÁ EN DESARROLLO
Durante los primeros meses, la digestión es inmadura, lo que favorece cólicos, gases se irritabilidad después de la toma.
3.- OTROS FACTORES QUE INFLUYEN
Comer muy rápido, posición inadecuada, cambios de rutina, cansancio o necesidad de eructar. El reflujo también puede provocar incomodidad y llanto.
¿Sabías qué…?
El llanto después de comer también puede aparecer cuando:
Comió muy rápido.
Necesita sacar el aire (eructar).
- Estaba acostado durante la toma.
- Está muy cansado.
- Tiene reflujo y la leche se le regresa un poco.
¿Qué hacer para que tu bebé no llore después de comer?
Pequeños cambios que pueden ayudar:
Aunque no siempre es posible evitar los cólicos, algunos hábitos pueden hacer que la alimentación sea más cómoda para tu bebé.
- Alimentarlo con calma.
- Mantenerlo ligeramente incorporado.
- Ayudarlo a sacar el aire al terminar.
- Si usa biberón, elegir uno diseñado para disminuir la entrada de aire.
¿Cómo evitar que a mi bebé le den cólicos?
Algunos biberones anticólicos cuentan con sistemas especiales que ayudan a disminuir la cantidad de aire que entra durante la toma.
No elimina por completo los cólicos, pero sí pueden favorecer una alimentación más cómoda.
Motivos por los que debo llevar a mi bebé al pediatra
No todo el llanto es motivo de preocupación, pero busca atención médica si tu bebé:
- Vomita constantemente
- Pierde peso
- Rechaza el alimento
- Tiene dificultad para respirar
Cada llanto cuenta una historia
Aunque a veces parezca difícil entender qué necesita, el llanto es la forma en la que tu bebé se comunica.
Con paciencia y atención, poco a poco descubrirás qué ayuda a que tu bebé se sienta más cómodo después de comer.
Cada bebé es único. Observarlo te ayudará a entenderlo mejor.
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