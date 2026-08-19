 ¿Tu bebé llora después de comer? Antes de pensar que sigue teniendo hambre, esto te interesa
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¿Tu bebé llora después de comer? Antes de pensar que sigue teniendo hambre, esto te interesa

Le diste pecho o biberón, parecía que ya estaba satisfecho… y de pronto empieza a llorar, te decimos qué podría estar pasando.

Bebé llorando

¿Tu bebé llora después de comer?

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Le diste pecho o biberón, parecía que ya estaba satisfecho… y de pronto empieza a llorar, se pone incómodo o parece molesto. Tranquila, no estás sola: es algo muy común en los primeros meses y tiene varias explicaciones.

Bebé llorando
Bebé llorando después de comer / SiMiBaby

Mi bebé llora después de comer: causas

1.- AIRE EN EL ESTÓMAGO

Al tragar aire al succionar, pueden aparecer gases, inflamación y malestar que a veces se confunde con hambre.

2.- SU SISTEMA DIGESTIVO ESTÁ EN DESARROLLO

Durante los primeros meses, la digestión es inmadura, lo que favorece cólicos, gases se irritabilidad después de la toma.

3.- OTROS FACTORES QUE INFLUYEN

Comer muy rápido, posición inadecuada, cambios de rutina, cansancio o necesidad de eructar. El reflujo también puede provocar incomodidad y llanto.

¿Sabías qué…?

El llanto después de comer también puede aparecer cuando:

  • Comió muy rápido.

    Necesita sacar el aire (eructar).

  • Estaba acostado durante la toma.
  • Está muy cansado.
  • Tiene reflujo y la leche se le regresa un poco.

¿Qué hacer para que tu bebé no llore después de comer?

Pequeños cambios que pueden ayudar:

Aunque no siempre es posible evitar los cólicos, algunos hábitos pueden hacer que la alimentación sea más cómoda para tu bebé.

  • Alimentarlo con calma.
  • Mantenerlo ligeramente incorporado.
  • Ayudarlo a sacar el aire al terminar.
  • Si usa biberón, elegir uno diseñado para disminuir la entrada de aire.

¿Cómo evitar que a mi bebé le den cólicos?

Algunos biberones anticólicos cuentan con sistemas especiales que ayudan a disminuir la cantidad de aire que entra durante la toma.

No elimina por completo los cólicos, pero sí pueden favorecer una alimentación más cómoda.

Motivos por los que debo llevar a mi bebé al pediatra

No todo el llanto es motivo de preocupación, pero busca atención médica si tu bebé:

  • Vomita constantemente
  • Pierde peso
  • Rechaza el alimento
  • Tiene dificultad para respirar
Doctora
¿Cuándo llevar al pediatra a mi bebé? / SiMiBaby

Cada llanto cuenta una historia

Aunque a veces parezca difícil entender qué necesita, el llanto es la forma en la que tu bebé se comunica.

Con paciencia y atención, poco a poco descubrirás qué ayuda a que tu bebé se sienta más cómodo después de comer.

Cada bebé es único. Observarlo te ayudará a entenderlo mejor.

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bebé Dr. Simi
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