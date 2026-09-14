¿Arturo Carmona ventila por error el género del bebé de Melenie Carmona? Así habla del embarazo de su hija

Semanas después de que Melenie Carmona confirmó su embarazo con una foto en la que dejó al descubierto su pancita, el actor Arturo Carmona, su papá, fue cuestionado sobre el género del bebé, pues la joven ha decidido mantenerlo oculto. ¿Ventiló el secreto? ¡Aquí los detalles!

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Melenie Carmona está embarazada, así lo confirmó. / Redes sociales

¿Cómo dio a conocer Melenie Carmona su embarazo?

Luego de que en TVNotas te contamos que Melenie Carmona había salido con su ‘domingo 7' y Arturo Carmona estaría molesto, la exparticipante de Juego de Voces no pudo ocultar más el secreto.

A través de una foto en la que luce un vestido blanco y el cabello recogido, Melenie Carmona confirmó que está embarazada mientras sujetaba su pancita. “El secreto ya no era tan secreto”, se lee junto a la emotiva imagen.

Cabe mencionar que la difusión de la noticia se dio después de que la cuenta ‘Chamonic’, especializada en temas de espectáculos, compartiera un video en el que se ve un cambio en la figura de la hija de Alicia Villarreal, lo que muchos interpretaron como la confirmación.

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Melenie Carmona confirma embarazo. / RS

¿Arturo Carmona ventila el género del bebé de su hija, Melenie Carmona?

Ante los dimes y diretes y las razones por las que Melenie Carmona mantuvo oculto su embarazo por algunos meses, la prensa acaparó a Arturo Carmona con preguntas sobre el embarazo de su hija, especialmente sobre el género del bebé.

En esta ocasión, el galán de melodramas mantuvo ocultos los detalles y aseguró que, hasta ahora, desconocía el género, aunque su hija ya lo sabe. Además, no pudo ocultar su emoción por convertirse en abuelo junto a Alicia Villarreal, su expareja.

“Mi hija está bien; gracias a Dios está monitoreada por los doctores y está bien. Además, abrió como una especie de preguntas para la gente que también tiene una situación o similitud a lo que tiene mi hija, y lo hace un tema para poder ayudar a las mujeres”, explicó el actor sobre la salud de su primogénita, y sobre el género del bebé, agregó:

“Mi hija ya lo sabe, nos tiene en ascuas, así que qué será, yo creo que lo voy a dejar hasta el final. No sé si en el baby shower vaya a decidir revelar el sexo, pero yo creo que nos va a dejar hasta el final. Mientras tanto, nos aguantamos todos”. Arturo Carmona

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¡Arturo Carmona soltó la pista! 👀 Melenie ya sabe el sexo de su bebé y su papá contó lo que pudo revelar. #VLA https://t.co/1Llq1WxBFl — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 14, 2026

¿El género del bebé de Melenie Carmona habría quedado al descubierto por Cruz Martínez?

Las especulaciones sobre el sexo del bebé de Melenie Carmona han existido desde antes de que la joven confirmara que será mamá. Además del video difundido por ‘Chaminic’ en el que quedó al descubierto el embarazo, la cuenta detalló que se trataría de una niña.

Ante las especulaciones, la presentadora Kerly Ruiz contó en ¡Sientese quien pueda! que ya había hablado con Cruz Martínez para conocer su sentir ante la noticia; pese a que la presentadora no dijo directamente nada del género, sí dio a entender que en el mensaje que recibió del músico se habló de una niña.

“Yo quería saber cómo estaba el abuelito Cruz Martínez ante toda esta situación y me cuenta que desde hace tiempo ya compró regalos especiales para la niña”, contó Kerly Ryuiz, sin dar más detalles del sexo del bebé.

Hasta ahora, Melenie Carmona y su papá, Arturo Carmona, no han revelado el género del bebé. Aunque existen especulaciones, no ha sido nada confirmado. ¿Cuándo dará la noticia?

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