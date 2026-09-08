Melenie Carmona responde tajante a las críticas por su embarazo; ¿quiere a su hijo lejos de las cámaras?
Melenie Carmona respondió a las críticas que enfrenta tras confirmar su embarazo en medio de rumores. ¿Quiere a su bebé lejos de la vida pública?
Luego de que Melenie Carmona confirmara su embarazo tras meses de rumores a través de una foto en la que presumió su pancita, la hija de Alicia Villarreal realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que fue cuestionada sobre la planeación de su bebé, a lo que ella respondió tajantemente. ¿Está cansada de las críticas? ¡Te contamos los detalles!
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¿Cómo confirmó Melenie Carmona su embarazo tras rumores?
Semanas después de que en TVNotas te informamos que Melenie Carmona estaría embarazada y su papá, Arturo Carmona, se habría molesto con la noticia, la exparticipante de ‘Juego de voces’ confirmó su embarazo a través de una emotiva foto en redes.
Debido a que las especulaciones sobre sus supuestos cambios físicos eran cada vez más grandes, Melenie Carmona compartió una imagen en la que dejó al descubierto su pancita de embarazo y la acompañó con el texto: “El secreto ya no era tan secreto”.
En un principio, la joven no dio mayores detalles, pero poco a poco ha ido compartiendo con sus seguidores algunas de las experiencias que ha vivido ahora que está en espera de su primer bebé, lo que ha despertado varias críticas.
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¿Qué dijo Melenie Carmona ante las críticas constantes por su embarazo?
En medio de la alegría que han desbordado Alicia Villarreal y Arturo Carmona por convertirse en abuelos, las críticas a Melenie Carmona no han cesado, principalmente porque la joven no está casada con el papá de su bebé, por lo que una usuaria no pudo evitar preguntarle si su embarazo había sido planeado, a lo que respondió:
“Los dos han sido planeados porque afortunadamente tenemos la libertad de planear nuestra vida en el orden que se nos dé la gana. Bebé planeado, boda planeada y muchísimos años para hacer ambas cosas. Nunca nos preocupó que tuviera que venir primero según los demás”.
Asimismo, señalo que desde hace dos años vive con su novio, por lo que no considera que sean una pareja que hace ‘checklist’ lo tradicional. “Siempre hemos hecho nuestra vida a nuestra manera y a nuestros tiempos”, sentenció.
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Ante las críticas, ¿Melenie Carmona prefiere mantener a su bebé fuera de las cámaras?
Pese a las críticas, Melenie Carmona continuó con la dinámica de preguntas y respuestas en redes, pero en una nueva pregunta de sus seguidores, dejó claro que su hijo se mantendrá lejos de las cámaras:
“Siento que hay mucho loco y mucho enfermo en redes, como que me da algo. Obviamente, les voy a compartir muchas cosas, pero en su gran mayoría sí lo quiero mantener en privado”.
De acuerdo con Melenie Carmona, esperará hasta que su hijo sea grande y él pueda decidir si quiere llevar una vida pública privada. “No quiero escoger por mi bebé”, sentenció, dejando claro que es un tema que ha hablado con su pareja y ambos están de acuerdo. Mientras tanto, ella sigue compartiendo algunos detalles de su embarazo.
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