¡Ya le salió su primer dientito a tu bebé! ¡Atención, mamás y papás!

Si tu bebé anda más inquieto, babea de más y quiere morder todo lo que encuentra, ¡podría estar estrenando sus primeros dientes! Pero ¿cuándo aparecen?, ¿qué molestias son normales y cuáles son una señal de alerta? Aquí te contamos todo.

La llegada de los primeros dientes del bebé es un momento que emociona a toda la familia. Esa pequeña sonrisa con un dientito nuevo puede convertirse en una de las fotos más bonitas de esta etapa. Pero no todo es ternura: para algunos bebés, la dentición también puede venir acompañada de molestias, irritabilidad y noches un poquito más complicadas.

¿A tu bebé ya le están saliendo sus primeros dientes? / SiMiBaby

¿A qué edad salen los primeros dientes?

Aunque cada bebé tiene su propio ritmo, la mayoría comienza a presentar sus primeros dientes alrededor de los seis meses de edad. Eso sí, ¡no te preocupes si al tuyo le salen antes o después! Cada pequeño tiene su propio calendario de desarrollo.

Así que, si la vecina, la amiga, la abuelita o tu prima te dicen que “a tal edad ya debería tener cuatro dientes”, ¡tranquila! El desarrollo puede variar de un bebé a otro.

¡Babea, muerde todo y está más irritable! ¿Será la dentición?

Cuando empiezan a salir los dientes, es común que los bebés presenten algunos cambios. Entre los más frecuentes están:

Encías sensibles o inflamadas.



Más babeo de lo habitual.



Ganas de morder prácticamente todo.



Mayor irritabilidad o inquietud.



Dificultades para dormir por las molestias.

Así que sí: si de repente tu bebé quiere llevarse todo a la boca, podría estar pasando por esta nueva etapa.

¡Ojo con los mitos! ¿La dentición provoca fiebre?

Aquí viene una de las dudas más frecuentes de los papás.

Durante años se ha dicho que la salida de los dientes puede provocar fiebre alta o diarrea intensa. Sin embargo, estos síntomas no deben atribuirse automáticamente a la dentición.

Si tu bebé presenta fiebre elevada, diarrea u otros síntomas importantes, lo mejor es consultar con un médico para conocer qué está pasando y descartar otras causas.

En otras palabras: no todo lo que ocurre durante esta etapa necesariamente es “por los dientes”.

¿La salida de dientes provoca temperatura o diarrea? / SiMiBaby

¿Cómo aliviar las molestias de mi bebé que le están saliendo los dientes?

Si tu pequeño está pasando por la dentición, hay algunas medidas sencillas que pueden ayudarlo a estar más cómodo.

Una opción son las mordederas seguras y adecuadas para su edad, ya que pueden ayudar a aliviar las molestias de las encías.

Y hay algo que no debes dejar para después: la higiene bucal.

Aunque apenas tenga uno o unos cuantos dientitos, comenzar con una rutina de limpieza desde temprana edad ayuda a establecer buenos hábitos de cuidado bucal.

Remedios para molestias por salida de primeros dientes / SiMiBaby

¿Y los productos para las encías?

Actualmente existen productos destinados al cuidado de las encías y la higiene oral del bebé, como algunos geles, dedales y accesorios de silicón para masajear o limpiar la boca.

Antes de utilizar cualquier producto, es importante asegurarse de que sea adecuado para la edad del bebé y seguir las recomendaciones correspondientes.

¡No te esperes! Estas señales requieren atención médica

Aunque la dentición es una etapa normal, hay situaciones que no deberías pasar por alto.

Si tu bebé presenta:

Fiebre alta



Rechazo de los alimentos



Llanto persistente o inusual



Lesiones en la boca



Molestias muy intensas

¡Lo recomendable es consultar con su médico o con un odontopediatra!

Productos para limpíar encías y dientes de bebés / SiMiBaby

La primera sonrisa con dientitos… ¡es inolvidable!

La aparición de los primeros dientes es otro de esos pequeños grandes momentos en el crecimiento de tu bebé. Puede haber babita, mordederas, encías sensibles y alguna que otra noche complicada, pero también llegará esa sonrisa que seguramente querrás fotografiar mil veces.

Lo más importante es acompañarlo con buenos hábitos de higiene bucal desde temprana edad y consultar a un profesional de la salud ante cualquier síntoma que te preocupe.

Porque sí, los primeros dientes son una etapa emocionante… ¡pero también hay que saber cuidarlos! 💕

SíMiBaby te acompaña en cada etapa de su crecimiento.

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