Gran alianza entre Dr Simi y Disney ya que lanzaron el Dr. Simi Woody y Dr. Simi Buzz Lightyear inspirados en Toy Story

Gran colaboración se realizó entre Dr. Simi y Disney México debido que están lanzando el muñeco de peluche Dr. Simi Woody y Dr. Simi Bozz Lightyear, que ya están a la venta y se sacó un tiraje de 40 mil ejemplares de cada uno. Donde se sigue haciendo historia que una maraca mexicana siga posicionándose como una de las favoritas a nivel nacional e internacional.

El licenciado Víctor González Herrera presidió esta presentación junto con Alfonso Cortina, Director, Country Leader & Retail en The Walt Disney Company México. / Luis Pérez

¿Cómo presentaron al Dr. Simi Woody y al Dr. Simi Buzz Lightyear?

En una ceremonia que se llevó a cabo en la Simi Casa, se dio la presentación de estos famosos muñecos que fusionan los dos personajes principales de la película animada Toy Story y la figura icónica del Dr. Simi. Todo se compaginó muy bien ya que el pasado 18 de junio se estrenó la quinta película de estos personajes de Disney.

¿Qué dijo Víctor González Herrera en la presentación del Dr. Simi Woody y al Dr. Simi Buzz Lightyear?

Platicamos con el licenciado Víctor González Herrera CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por un país mejor, señaló que está feliz por esta alianza que se hizo con una empresa internacional como Disney: “Estoy muy contento de lanzar esta gran colaboración muy esperada, y será un gran éxito para todos. Sobre todo, la trascendencia que se tiene al hacer una sinergia con un personaje mexicano tan importante al hacerlo con estos personajes que son de Disney donde coinciden con el estreno de la cinta”.

Al preguntarle, de cuánto fue el tiraje de producción que se mandaron hacer para esta ocasión, comentó: “Serán 40 mil ejemplares de Woody y 40 mil de Buzz Lightyear. Aunque también se tiene contemplado como siempre de que si la gente se compra y se terminan rápido hay posibilidades de renovar la licencia y sacar un poco más. Para quien lo quiera se lo lleven, al final del día tenemos otras colaboraciones que van saliendo y no podemos mantenerlas por siempre por eso es edición limitada”.

El licenciado Víctor aseguró que les encantaría tener en la película sobre la vida de su papá al actor Gael García Bernal en el papel en la etapa adulta. / Luis Pérez

¿Habrá una película de la vida del Dr. Simi, Víctor González?

Respecto a la película que quieren hacer sobre la vida de su papá Víctor González, respondió. “Ya vamos trabajando en eso para mostrar un productor de una gran calidad ya estamos checando el guión, y checando la producción de la animación. Queremos sacar primero la película animada, pero nos estamos tardando por la complejidad de la misma, y queremos que salga a la par con el documental”.

El CEO de Farmacias Similares aseguró que le encantaría tener una estrella internacional como Gael García para el papel de su papá. “Queremos que sea Gael García Bernal, no hemos hablado con él, íbamos a tener un acercamiento, pero al final de cuentas ya no se dio, pero también estamos viendo otras opciones, pero si nos encantaría que fuera él”.

¿Quién hace los peluches del Dr. Simi?

Respecto a que el muñeco del Dr. Simi ha tomado mucho auge entre los famosos y hasta se los avientan, el licenciado Víctor Herrerra mencionó: “La gente se ha encargado de hacerles llegar a todos los famosos, no solo de la tele sino a hasta deportistas de hoy en día. Nosotros estamos contentos y agradecidos por eso y que sigan ejecutando esta tendencia para que siga viva. Y nosotros seguir apoyando a Cinia, quien es la empresa que hace estos muñecos y hemos logrado crecer la demanda de estos muñecos y por consecuencia de producción y de trabajo que se requiere hemos ampliado el número de empleados con discapacidad que se requiere”.