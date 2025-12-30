Juan Carlos García sufrió un derrame y estuvo en coma por 95 días por el sobrepeso: historias que sanan

Siempre, en los momentos de crisis, la solidaridad se hace presente entre los mexicanos. Por ello, la Fundación del Dr. Simi A.C. lleva 3 décadas implementando ejes de acción para ayudar a personas con problemas de salud con tratamientos médicos, sillas de ruedas o medicinas. TVNotas es testigo de un prontuario de historias que no solo conmueven, sino que también inspiran, por la calidad humana de los personajes.

¿Qué le pasó a Juan Carlos García que lo llevó a permanecer en coma?

Debido a un sobrepeso de más de 35 kilos, este diseñador gráfico, de 50 años, sufrió un derrame cerebral que lo tuvo en estado de coma 95 días. Si bien sus capacidades cognitivas no se alteraron, el lado izquierdo de su cuerpo resultó afectado.

Terapias de rehabilitación en sedes de la fundación y la donación de una silla de ruedas contribuyeron a que Juan Carlos, ahora con 50 kilos menos, recuperara la movilidad en un 60 por ciento, con lo que ha podido retomar su vida casi con normalidad.

“Tengo claro que volví a nacer. Mi esposa y mi hijo estaban desesperados por los costos de los tratamientos, por eso no me cansaré de agradecer a la Fundación del Dr. Simi A.C. todo lo que hizo por mí y por mi familia al ayudarnos” Juan Carlos

Juan Carlos García sufrió momentos de crisis tras estar en coma por 95 días, ahora su salud está estable. / Archivo TVNotas

La Fundación del Dr. Simi cambia vidas: La historia de Estela Lombardo

Esta profesora de secundaria sufrió heridas graves en su mano derecha al proteger a uno de sus alumnos de los fuegos artificiales de un desfile escolar. Tras 5 cirugías reconstructivas, esta educadora de 38 años recibió rehabilitación y medicamentos de parte de la fundación. Reconocida y respetada por su entrega, ahora es la directora del plantel donde desde hace 12 años forma a jóvenes responsables.

“Nunca pensé lo que me pasaría a mí cuando impedí que uno de mis alumnos saliera herido. Es muy hermoso ser correspondida, todo lo que he recibido para recuperarme me hace tener fe en la gente y en mi país” Estela Lombardo

Estela Lombardo sufrió heridas graves tras proteger a uno de sus alumnos. / Archivo TVNotas

¿Qué es la Fundación del Dr. Simi?

Con una misión clara, mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, esta organización trabaja en 5 líneas de acción que transforman realidades: alimentación, salud, educación medioambiente y deporte.

¡La ayuda la hacemos todos! Con la solidaridad de personas llenas de humanismo y desinteresadas, la Fundación del Dr. Simi A.C. ayuda a crear un mejor país con planes de trabajo comunitario y donaciones en favor del sector social vulnerable.

Puedes contribuir de las siguientes maneras:



﻿﻿Dona tapitas para apoyar tratamientos.

﻿﻿Dona dinero: Cualquier cantidad ayuda a cubrir costos de tratamientos y equipamiento.

﻿﻿Dona equipos médicos: Sillas de ruedas y otros equipos son siempre necesarios.

﻿﻿Voluntariado: Únete a nosotros en nuestras múltiples actividades altruistas y humanitarias.

¡Ayuda a hacer la diferencia!

﻿﻿Participa en las colectas solidarias a nivel nacional.

﻿﻿Súmate a Simi Adopta y cambia 2 vidas: La tuya y la de una mascota que puede estar

sufriendo maltrato.

