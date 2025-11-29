El hijo de Daniela Escamilla fue sometido a una operación urgente del corazón: historias que sanan

No hay nada más gratificante en estos tiempos que poder mitigar las carencias de personas a quienes las circunstancias las tienen contra la pared. La Fundación del Dr. Simi A.C. tiene como misión, desde hace poco más de 30 años, mejorar la calidad de vida de quienes padecen situaciones límite en cuanto a salud y economía. Contribuye a su bienestar apoyando con tratamientos médicos y sillas de ruedas. TVNotas sigue de cerca algunas historias edificantes para compartirlas contigo en este espacio.

¿Qué le pasó a la hija de Daniela Escamilla?

Daniela Escamilla tiene 35 años y es madre soltera de 2 niños a quienes brinda sustento con lo que gana recolectando fierro, plástico y cartón en Toluca. Su hijo más pequeño necesitaba una operación urgente del corazón. Por parte de la Fundación del Dr. Simi A.C. recibió apoyo emocional durante varias semanas. Hoy su hijo, tras una cirugía exitosa, está sano.

“Ahora que mi niño está bien y no tengo que estar todo el tiempo cuidándolo, ya cambié de trabajo. Tengo un salario fijo y atención médica para mí y mis niños”. Daniela Escamilla

La Fundación del Dr. Simi le cambió la vida a Ana Sofía Vazquéz

A sus 28 años, Ana Sofía Vázquez es una joven enfermera trabaja todas las mañanas y en su casa se hace cargo de su mamá enferma. Apenas puede solventar los gastos de las dos. La Fundación le ofreció apoyo para los medicamentos que no podía costear. Ahora ambas siguen adelante, agradecidas, al grado que Ana Sofía está considerando estudiar Medicina.

“Cuando todo parecía imposible, alguien creyó en nosotras, nos ayudaron y todo mejoró, sobre todo para mi madre”. Ana Sofía Vázquez

¿Qué hacen en en la Fundación del Dr. Simi?

La Fundación del Dr. Simi A.C. entrega cada año más de 3 mil toneladas de alimentos y mas de 60 mil medicamentos a personas de escasos recursos. Además, ha creado 4 colonias Simi en Ecatepec, Mérida, Guadalupe y Zapopan en las que familias enteras tienen acceso a servicios de salud, educación y actividades recreativas.

¡La ayuda la hacemos todos! Muchos de los logros de la Fundación del Dr. Simi A.C. son propiciados por la entusiasta participación de hombres y mujeres generosos que, con trabajo comunitario y donaciones, se interesan por tener un México mejor.

Dona tapitas para apoyar tratamientos.



Dona dinero: Cualquier cantidad ayuda a cubrir costos de tratamientos y equipamiento.



Dona equipos médicos: Sillas de ruedas y otros equipos son siempre necesarios.



Voluntariado: Únete a nosotros en nuestras múltiples actividades altruistas y humanitarias y ayuda a hacer la diferencia.



Participa en las colectas solidarias a nivel nacional.



Súmate a Simi Adopta y cambia 2 vidas: La tuya y la de una mascota que puede estar sufriendo maltrato.

