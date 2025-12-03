Macarena Solís sufre infarto cerebral, “No podría caminar ni hablar": historias que sanan

Frente a la adversidad y la carencia, cuando muchos voltean la cara a otra dirección, la Fundación del Dr. Simi A.C. enfoca sus esfuerzos —como lo viene haciendo desde hace más de 3 décadas— en ayudar a mitigar las necesidades apremiantes de personas que, al igual que tú, tienen sueños, metas y muchas cosas buenas que darle a otros. Por ello, contribuye a su bienestar brindando tratamientos, medicinas y sillas de ruedas a quienes sus recursos no les permiten contar con ellos. TVNotas comparte contigo algunas historias llenas de lucha y superación.

¿Qué le pasó a Macarena Solís?

Macarena Solís acababa de terminar la licenciatura en Administración de empresas y de pronto le dio un derrame cerebral que cambió su vida por completo. Gracias a su juventud, empuje y las terapias de la Fundación del Dr. Simi, la joven de 24 años recuperó casi al 100 por ciento el habla y su capacidad intelectual y motriz.

“Al principio me decían que no podría caminar ni hablar bien, pero 13 meses después de apoyo de la Fundación del Dr. Simi siento que volví a nacer. Trabajo en una empresa líder y estoy a punto de casarme. Nunca tendré cómo pagar el apoyo médico recibido”. Macarena Solís

Macarena Solís al finalizar su carrera sufrió un infarto cerebral. / Archivo TVNotas

Pedro Junco dejó de caminar pero sus sueños no se truncaron, gracias a la Fundación del Dr. Simi

Desde joven soñó con tener un taller de carpintería. Lamentablemente, perdió la movilidad en las piernas tras caerse mientras escalaba una montaña. Creyó que su sueño había terminado. Con la silla y las terapias que recibió, a sus 38 años volvió a trabajar y ahora enseña su oficio a otros.

“El apoyo de la Fundación del Dr. Simi me devolvió mi propósito y evitó que cayera en depresión. Puedo dar fe de que ahora trabajo con más empeño que antes porque quiero ayudar a otros, así como me ayudaron a mí”. Pedro Junco

¿Qué hace la Fundación del Dr. Simi?

Con presencia en 30 sedes en México y proyectos activos en Estados Unidos y Colombia, cada año la Fundación del Dr. Simi beneficia a más de 2 millones de personas de todas las edades.

¡La ayuda la hacemos todos! La Fundación del Dr. Simi A.C. logra sus objetivos con generosas donaciones y apoyo comunitario. Puedes contribuir de las siguientes maneras:

Dona tapitas para apoyar tratamientos.



Dona dinero: Cualquier cantidad ayuda a cubrir costos de tratamientos y equipamiento.



Dona equipos médicos: Sillas de ruedas y otros equipos son siempre necesarios.



Voluntariado: Únete a nosotros en nuestras múltiples actividades altruistas y humanitarias y ayuda a hacer la diferencia.



Participa en las colectas solidarias a nivel nacional.



Súmate a Simi Adopta y cambia 2 vidas: La tuya y la de una mascota que puede estar sufriendo maltrato.

