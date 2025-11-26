María Pérez enviudó y luego sufrió un trágico accidente que la dejó en silla de ruedas: historias que sanan

En la Fundación del Dr. Simi A.C., el propósito esencial desde hace 30 años ha sido transformar vidas a través de la ayuda, el apoyo y la solidaridad. Mediante donaciones de sillas de ruedas, tratamientos médicos y albergues se cumple el gran privilegio de colaborar con muchas personas a recuperar su dignidad y calidad de vida. TVNotas es testigo de éste, el mayor gesto de solidaridad entre los seres humanos y te lo comparte con un puñado de historias inspiradoras.

La Fundación del Dr. Simi apoya a los que menos tienen en los rubros de la salud y la alimentación. / Fundación del Dr. Simi A.C.

¿Qué le pasó a María Pérez en un accidente en el transporte público?

María tiene 34 años. Es una ama de casa que enviudó hace dos años y está dedicada a su trabajo y a sus tres hijos. Sufrió un accidente en el transporte público. El camión volcó y sus dos piernas quedaron prensadas en un asiento. Tras una alentadora operación, la mujer requería una silla de ruedas para reincorporarse a su vida cotidiana: la atención de sus pequeños, pero su situación económica era complicada.

“Después de mi accidente, sentí que todo estaba perdido. Pero gracias a la Fundación del Dr. Simi, obtuve una silla de ruedas que me permitió volver a la vida activa. Pude volver a trabajar y a ser independiente. Estoy eternamente agradecida porque mis hijos no están desamparados” María Pérez

María Pérez quedó en silla de ruedas tras sufrir un fuerte accidente en el transporte. / Archivo TVNotas

La Fundación del Dr. Simi cambia vidas: La historia de Carlos Méndez

Carlos, ingeniero con un futuro prometedor en su empresa, cayó de una grúa y pese a ser un accidente laboral, fue despedido. A sus 42 años, superó su lesión en la columna con dedicación y el apoyo recibido con una silla de ruedas y sesiones de rehabilitación que ahora lo tienen al 90 por ciento de su capacidad física.

“Perdí la movilidad en mis piernas debido a un accidente laboral. Creí que viviría postrado en una cama y Dios puso en mi camino a la Fundación del Dr. Simi” Carlos Méndez

Carlos Méndez pensó que estaría postrado en la cama el resto de su vida, pero gracias a la Fundación del Dr. Simi A.C. su presente y su futuro son completamente distintos. / Archivo TVNotas

¿Qué es la Fundación del Dr. Simi?

La Fundación del Dr. Simi A.C. promueve la rehabilitación física de especialidad, principalmente para personas con discapacidad. Hoy en día hay cinco centros de rehabilitación para personas con discapacidad Víctor González Dr. Simi.

¿Cómo ayudar? ¡La ayuda la hacemos todos! La Fundación del Dr. Simi A.C. depende de donaciones y apoyo comunitario para continuar su trabajo. Aquí hay algunas formas en que puedes contribuir: