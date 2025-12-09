Juan Barragán cayó de una gran altura y quedó inmóvil: historias que sanan

En la actualidad, millones de personas en México no cuentan con servicios médicos dignos y oportunos. Además, la crisis ha encarecido los tratamientos y medicinas. La Fundación del Dr. Simi A.C. busca, desde hace 30 años, llevar esperanza y la posibilidad de levantarse cuando la salud les juega una mala pasada a quienes no cuentan con los medios suficientes. TVNotas te narra algunos casos de hombres y mujeres que ahora confían en un mañana gracias a la ayuda recibida, ya sea con una silla de ruedas, un tratamiento especializado o medicamentos.

¿Como perdió la mobilidad Juan Barragán?

Juan ha sido jardinero toda su vida. Sin embargo, enfrentó problemas de movilidad en una pierna y un brazo luego de que le cayera un árbol que podaba. La Fundación del Dr. Simi lo apoyó con su operación y terapias de rehabilitación. Ahora, con 45 años, Juan trabaja su propio vivero y es un entusiasta capacitador en su comunidad rural.

“Puedo hacer otra vez lo que más amo. Lo más bonito es que todo lo que aprendí en mis terapias de rehabilitación lo aplico para enseñar a otros, que como yo aman las flores y crear belleza”. Juan Barragán

Juan Barragán perdió la movilidad en un accidente y tuvo rehabilitación gracias a la Fundación del Dr. Simi. / Archivo TVNotas

Mariana Armida: La Fundación del Dr. Simi cambió su vida

Mariana Armida nació con una discapacidad motriz que en su infancia significó peregrinar entre muchas instituciones de beneficencia. Su familia no podía costear una silla de ruedas con características ajustadas a su medida. Con 16 años, Mariana acude ahora a la preparatoria en una silla donada por la Fundación del Dr. Simi, que también la ha provisto de terapias de rehabilitación. Su promedio es de 10 y anhela estudiar medicina y convertirse en doctora.

“Quiero ayudar a otras personas que la han pasado mal con su salud, tal y como me ayudaron a mí cuando más lo necesitaba”. Mariana Armida

Mariana Armida nació con una discapacidad, la Fundación del Dr. Simi le cambió la vida. / Archivo TVNotas

¿Cómo ayuda la Fundación del Dr. Simi?

Cada año, la Fundación del Dr. Simi entrega más de 3 mil toneladas de alimentos y más de 60 mil medicamentos y rehabilitación especializada a personas con discapacidad.

La ayuda la hacemos todos. La Fundación del Dr. Simi A.C. busca hacer alianza con personas con interés en ayudar a crear un mejor país con planes de trabajo comunitario y donaciones en favor del sector social más vulnerable. Puedes contribuir de varias formas:

Dona tapitas para apoyar tratamientos.



Dona dinero: Cualquier cantidad ayuda a cubrir costos de tratamientos y equipamiento.



Dona equipos médicos: Sillas de ruedas y otros equipos son siempre necesarios.



Voluntariado: Únete a nosotros en nuestras múltiples actividades altruistas y humanitarias y ayuda a hacer la diferencia.



Participa en las colectas solidarias a nivel nacional.



Súmate a Simi Adopta y cambia 2 vidas: La tuya y la de una mascota que puede estar sufriendo maltrato.

