Muchos famosos en el primer aniversario de Simi Casa y en el cumpleaños 79 de Don Víctor González Dr. Simi.

El museo Simi Casa ya cumplió un año de su apertura y en esta ocasión se celebró con la presencia de varios famosos que asistieron para también festejar un año más de don Víctor González el Dr. Simi. A esta fiesta llegaron Marian Seoane, Luz Blanchet, Flor Rubio, Lineth Puente, Alex Bosigno, Enrique Garay y Shanik Aspe.

Pastel de Don Víctor González, Dr. Simi, en su cumpleaños 79 / Cortesía

El museo Simi Casa cumplió un año y Victor González, Dr. Simi cumplió 79 años

Luego de un año de la apertura de este lugar no podía faltar el pastel para celebrar un año más de vida del fundador de Farmacias Similares don Víctor González quien muy gustoso participó de esta fiesta. También estuvo presente su hijo Víctor González director general de las farmacias Similares.

Don Victor González en su cumpleaños 79 / Cortesía

Recordemos que este recinto tiene un costo por visita el cual se va recaudando y luego de cierto tiempo se dona a diferentes instituciones como de atención a adultos mayores, de apoyo a personas con discapacidad y ambientalistas. En esta ocasión se donaron 100 mil pesos a seis asociaciones y que se estableció que la ceremonia para otorgar este apoyo, se realizarán cada tres meses.

También se dio a conocer los nombres de estas instituciones que recibieron estos donativos como Asilo de Ancianos Mi Último Amor Madre Teresa de Calcuta, A.C.; Casa Mixta de Descanso para Adultos Mayores Las Elodias, A.C.; La Gaviota Centro de Atención a la Discapacidad Infantil, I.A.P.; Oceanus, A.C.; Integración Down, I.A.P. y Fraternidad para el Desarrollo Social, A.C.

¿Qué famosos estuvieron en el cumpleaños de Víctor González, Dr. Simi?

A esta celebración se dieron cita algunos famosos que convivieron un ratito con el dr. Simi, como Mariana Seoane, Luz Blanchet, Flor Rubio, Lineth Puente, Alex Bosigno, Enrique Garay y Shanik Aspe. Quienes disfrutaron de un recorrido por las instalaciones de la Simi Casa que alberga la historia del fundador de esta empresa.