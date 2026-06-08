Aventura Simiplaneta: Se inauguró el primer simulador de vuelo en su tipo en México en Aztlán parque Urbano

El pasado jueves por la tarde se presentó la nueva atracción llamada ‘Aventura Simiplaneta’, la cual te lleva por todos los ecosistemas de nuestro país, gracias al primer simulador de su tipo en México y Latinoamérica llamado ‘Vuela México por el mundo’, y está en Aztlán parque urbano.

Este juego de realidad virtual te lleva a vivir una experiencia inmersiva en tecnología 4D que te permite realizar simulaciones de vuelos reales por diferentes lugares más emblemáticos de nuestro país.

Simulador de vuelo Aventura Simiplaneta en Aztlán / Alejandro Isunza

¿Cómo fue la inauguración de ‘Aventura Simiplaneta’ en Aztlán?

Con la presencia del CEO de Farmacias Similares Víctor González Herrera se dio la apertura a esta atracción la cual también te permite vivir la sensación de giros, viento, lluvia, sonidos envolventes, aromas y vibraciones de diversos lugares increíbles del territorio mexicano.

“Estamos sumamente contentos de finalmente tener esta nueva atracción, la cual tiene alrededor de dos años de trabajo con los proveedores para que tenga una calidad única en Latinoamérica. Ya que está a nivel de Disney de Estados Unidos y estamos inaugurando no solo esta experiencia para la gente donde pueden viajar virtualmente por el mundo y principalmente con dr. Simi y Simi planeta viajar a los diferentes ecosistemas de México”, dijo el licenciado González.

Víctor González Herrara en la inauguración de Aventura Simiplaneta / Alejandro Isunza

¿Como surgió el simulador de vuelo Aventura Simiplaneta en Aztlán?

Al preguntarle de cómo surgió esta idea don Víctor, nos cuenta: “Nuestra intención es que toda la gente tenga la posibilidad de conocer los ecosistemas más importantes de México. Que através de esta experiencia se enamoren de ellos, se apasionen; los cuiden, y los ayuden a que perduren mucho tiempo. Esta oportunidad llegó gracias a que el Dr. Simi está muy metido en el entretenimiento, con las Similandias y lo de SixFlags y una cosa llevó a la otra, y hoy tenemos este juego y afuera tenemos la tienda de Similandia y otro aquí en Aztlan”.

El licenciado González nos revela uno de sus sueños que tiene que es tener su propio parque de diversiones. “Sería un de mis grandes sueños tener nuestro propio parque de diversiones y yo creo que ese sería después de la película vamos a ver algo por ahí. O por lo menos estar dentro de uno de los parques más importantes del mundo, podría ser una buena idea”.

Al preguntarle sobre su experiencia en este simulador nos dijo que salió muy contento debido a que pudo visitar algunos ecosistemas que no conocía. “Me encanta enaltecer los ecosistemas de México, yo no he tenido la oportunidad de viajar a todos los ecosistemas de nuestro país, y ahora poder ir de manera virtual y de hacerlo de esta manera interactiva es muy divertido y aprendes mucho”.

Luz Blanchet estuvo presente en la inauguración de Aventura Simiplaneta en Aztlán / Alejandro Isunza

¿Aventura Simiplaneta llegará a otros países?

El licenciado González espera que poco a poco se pueda llevar este simulador a otros países y enaltecer a México. “Pues vamos poco a poco, me encantaría que en un futuro que dentro de Disney o Universal en Estados Unidos tuviéramos un mundo de Dr. Simi para enaltecer a todos los latinos y que todos puedan ir así como otros países como Japón tiene a Pokemon nosotros al Dr. Simi y eso ya está pasando”.

Recordemos que esta atracción está ya disponible para visitar en las instalaciones de Similandia en Aztlán parque urbano, por lo que no se pueden perder dichas visitas y viajes por nuestro país de manera virtual.

