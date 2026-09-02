Embarazo y vacaciones: ¿qué cuidados no puedo olvidar?
¡Estoy embarazada y me voy de vacaciones! ¿Qué debo tener en cuenta? ¡Te contamos!
¡Estoy embarazada y me voy de vacaciones! ¿Qué debo tener en cuenta? ¡Tranquila, también es tu momento de disfrutar!
¿Estás embarazada y tienes ganas de escaparte unos días?
En muchos casos, es posible disfrutar de unas vacaciones durante el embarazo tomando algunas precauciones y siguiendo las recomendaciones de tu médico.
Estar embarazada no significa que tengas que dejar de hacer planes, convivir con tu familia o salir de la rutina. Sin embargo, viajar embarazada puede requerir algunos cuidados adicionales para mantenerte cómoda y disfrutar el viaje con mayor tranquilidad.
Desde mantener una buena hidratación hasta proteger tu piel del sol y hacer pausas durante los trayectos largos, estos consejos pueden ayudarte a cuidar de ti y de tu bebé durante tus vacaciones.
5 consejos para disfrutar tus vacaciones durante el embarazo
1. ¡No olvides hidratarte!
Durante el embarazo es especialmente importante mantener una buena hidratación. Si vas a viajar o pasar tiempo al aire libre, lleva siempre una botella de agua contigo y bebe regularmente durante el día.
Las altas temperaturas pueden aumentar la pérdida de líquidos, por lo que es importante prestar atención a las señales de tu cuerpo y evitar esperar hasta tener mucha sed para beber.
2. ¡Come bien, aunque estés de vacaciones!
Probar nuevos alimentos y cambiar de rutina también forma parte de disfrutar un viaje. Aun así, procura mantener una alimentación variada y equilibrada durante el embarazo.
Incluye, de acuerdo con tus necesidades y recomendaciones médicas, frutas, verduras, proteínas y otros alimentos nutritivos que contribuyan a cubrir tus necesidades de energía y nutrientes durante esta etapa.
Además, cuando estés de viaje, presta especial atención a la seguridad e higiene de los alimentos y evita aquellos que tu médico haya recomendado limitar o evitar durante el embarazo.
3. ¡No pases muchas horas sin comer!
Entre paseos, traslados y actividades es fácil olvidarse de comer. Llevar colaciones saludables puede ser práctico para esos momentos entre comidas.
Frutas, alimentos preparados de forma segura u otras opciones nutritivas pueden ayudarte a mantener una alimentación regular y a disminuir algunas molestias que pueden aparecer durante el embarazo.
4. ¡Cuida tu piel del sol!
Durante el embarazo pueden aparecer cambios en la piel y algunas personas pueden presentar una mayor sensibilidad al sol.
Si vas a pasar tiempo al aire libre, utiliza protector solar de amplio espectro, busca lugares con sombra y evita la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.
También recuerda mantenerte hidratada y utilizar ropa fresca y cómoda cuando las temperaturas sean elevadas.
5. Si vas a viajar… ¡muévete!
Si tienes que realizar un viaje largo durante el embarazo, procura cambiar de posición y caminar unos minutos cuando sea posible, especialmente durante trayectos prolongados.
Mover las piernas y realizar pausas puede favorecer la circulación y ayudar a disminuir la sensación de piernas cansadas o hinchadas.
Si tienes un embarazo de alto riesgo o alguna condición médica, consulta previamente con tu médico sobre las recomendaciones específicas para viajar.
3 nutrientes importantes durante el embarazo
Durante el embarazo aumentan las necesidades de algunos nutrientes esenciales para la mamá y el desarrollo del bebé. Entre ellos se encuentran:
- Ácido fólico
El ácido fólico es importante durante el embarazo porque participa en el desarrollo del tubo neural del bebé. Su suplementación es especialmente importante antes de la concepción y durante las primeras etapas del embarazo, de acuerdo con las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Hierro
El hierro es necesario para producir hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que ayuda a transportar oxígeno por el organismo. Durante el embarazo aumentan las necesidades de hierro.
- Vitaminas y suplementos prenatales
Las vitaminas prenatales pueden ayudar a complementar la alimentación cuando un profesional de la salud considera que son necesarias.
Importante: no tomes vitaminas, minerales o suplementos durante el embarazo por iniciativa propia. Consulta con tu médico para saber cuáles necesitas y en qué cantidad.
Escucha a tu cuerpo durante las vacaciones
Cada embarazo es diferente. Antes de viajar, especialmente si tienes alguna condición médica, estás en una etapa avanzada del embarazo o planeas realizar actividades físicas, consulta con tu médico para recibir recomendaciones de acuerdo con tus necesidades.
Presta atención a cómo te sientes durante el viaje y descansa cuando lo necesites.
No se trata de dejar de disfrutar tus vacaciones, sino de hacerlo de una manera que cuide tu bienestar y el de tu bebé.
¡Disfruta cada momento!
Las vacaciones también pueden ser una oportunidad para consentirte, descansar y crear recuerdos antes de la llegada de tu bebé.
Con algunos cuidados durante el embarazo, puedes disfrutar de tus viajes y actividades de una forma más cómoda y tranquila.
Porque sí: puedes disfrutar tus vacaciones y, al mismo tiempo, cuidar de ti y de tu bebé.
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