¿Diarrea en niños durante las vacaciones? Lo que debes saber para cuidar su pancita

La diarrea infantil puede aparecer cuando estamos fuera de casa y cambian los horarios, la alimentación y los hábitos. Aunque en muchos casos mejora en pocos días, cuando se trata de bebés y niños pequeños es importante prestar atención a su hidratación y observar cualquier cambio en sus síntomas.

Además, ¿sabías que la microbiota intestinal también está relacionada con su bienestar y salud digestiva?

La microbiota intestinal / SiMiBaby

La microbiota intestinal también cuida su bienestar

En el intestino viven millones de microorganismos que forman la microbiota intestinal.

Aunque su nombre pueda sonar complicado, cumple funciones importantes: ayuda a digerir algunos alimentos, participa en la absorción de nutrientes y apoya el funcionamiento de las defensas.

Cuando un niño presenta diarrea, este equilibrio puede verse alterado.

Diarrea infantil: lo más importante es evitar la deshidratación

Durante un episodio de diarrea, el cuerpo pierde agua y sales minerales. Por eso, especialmente en bebés y niños pequeños, es importante ofrecer líquidos con frecuencia y seguir las recomendaciones de su médico.

Pon atención a estas señales:

Boca seca.

Llanto sin lágrimas.

Rechazo de líquidos.

Menor actividad de lo habitual.

Si notas alguno de estos signos, presta especial atención a su evolución y consulta con un profesional de la salud cuando sea necesario.

Bebé enfermo de su pancita / SiMiBaby

¿Los probióticos pueden ayudar a cuidar la microbiota intestinal?

Los probióticos son microorganismos benéficos que pueden ayudar a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal.

En algunos casos, los médicos pueden recomendarlos durante la recuperación de una diarrea o después de determinados tratamientos con antibióticos.

Sin embargo, no todos los probióticos son iguales. Por eso, antes de ofrecerlos a tu hijo, es importante consultar con un profesional de la salud.

Elementos que mejoran la salud intestinal de tu bebé / SiMiBaby

¿Qué relación tienen los antibióticos con la microbiota?

Los antibióticos son necesarios para tratar algunas infecciones, pero también pueden modificar temporalmente la microbiota intestinal.

Si tu hijo está tomando o acaba de terminar un tratamiento, pregunta a su médico si necesita algún cuidado adicional para apoyar su recuperación.

¿Cuándo acudir al médico por diarrea?

Aunque muchas veces la diarrea infantil mejora en pocos días, existen señales que requieren atención médica.

Busca atención médica si tu hijo presenta:

Sangre en las evacuaciones.

Fiebre alta.

Vómito persistente.

Signos de deshidratación.

Mucha menor actividad de lo habitual.

Después de la diarrea: cuidados para una pancita sana

Después de un episodio de diarrea en niños, dale tiempo a su cuerpo para recuperarse.

Mantenerlo bien hidratado, seguir las indicaciones de su médico y cuidar su alimentación puede ayudar a que vuelva poco a poco a su rutina.

Y recuerda: cuidar su microbiota intestinal también es cuidar su bienestar mientras crece, juega y descubre el mundo.

SíMiBaby te acompaña en cada etapa.

Encuentra más consejos para el cuidado de tu bebé y tu familia en www.simibaby.com

