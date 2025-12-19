Lis Vega confirma su ruptura con Rayito y revela que ya está soltera ¡Se acabó el amor! ¿Por infidelidad?

La noche de ayer, en” La granja VIP”, los exgranjeros regresaron al reality para compartir una cena especial, a pocos días de la gran final, con los participantes que continúan en competencia: La Bea, Teo, Alfredo Adame, Kim Shantal, ‘el Patrón’ y Eleazar Gómez.

Durante el reencuentro de los granjeros, Lis Vega sorprendió a todos al revelar que ya no está con Rayito. La noticia impactó a más de uno, especialmente porque semanas antes de salir de “La granja VIP”, la cubana recibió la visita del youtuber, quien le entregó una Barbie personalizada inspirada en ella, tras escuchar los conmovedores relatos de su infancia llena de carencias.

Cabe destacar que Lis Vega desarrolló una amistad muy cercana con ‘El Patrón', lo que desató los famosos “shippeo” en redes. A su salida, la actriz se mostró molesta por los comentarios y pidió disculpas tanto a Rayito como a la esposa de ‘El Patrón’. ¿Podría haber terminado su relación por este shippeo?

Lis Vega confirma ruptura con Rayito / IG:@lisvegaoficial

¿Por qué terminaron Lis Vega y Rayito?

La actriz cubana Lis Vega asistió a la posada de “La granja VIP” y aprovechó para revelar que está “solterísima”, aunque aclaró que nunca tuvo un noviazgo formal con Rayito.

“Lo que yo puedo decir es que estoy soltera, porque yo con Rayito nunca tuve una relación. Lo que nunca empezó, no puede terminar. Eso siempre se supo, él y yo somos amigos de toda la vida”, comentó la también bailarina.

Ante las dudas de sus excompañeros, Lis Vega explicó que Ryan nunca fue su novio, sino su pareja y alguien con quien disfrutaba su tiempo. “Yo, gracias a Dios, tengo un año que me separé y me divorcié de mi último esposo. Tengo un año que estoy soltera, porque yo realmente lo que he tenido con Ryan es una pareja, una persona con la que yo…”, agregó.

Cuando los ‘granjeros’ le preguntaron cuándo terminó su “no relación” y quién decidió ponerle fin, Lis Vega respondió que ocurrió al salir de “La granja VIP” y que “lo decidió el Universo”.

¿Qué dijo Lis Vega sobre los planes que tenía con Rayito este año?

Lo cierto es que desde hace algunas semanas, la actriz dejo de compartir fotos y publicaciones con Rayito, lo cual desató sospechas de sus seguidores.

Aunque se mostró tranquila al declarar que está soltera, la actriz no había contemplado separarse de Rayito, pues semanas atrás confesó a Maxime Woodside que tenía planes de viajar con él a China o la India el próximo año. “No es novio, tampoco es mi amigo; somos pareja. Los términos son responsabilidad afectiva y transparencia. Estamos para sumarnos, para hacer cosas juntos y tenemos muchas cosas que hacer. Estoy súper bien”, comentó en “Todo para la mujer”

¿Quién es Rayito, expareja de Lis Vega?

Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito en el mundo digital, es un creador de contenido y hermano de YosStop. A finales de diciembre anunció su divorcio de Grecia González, con quien estuvo casado cinco años

.Lleva más de diez años dedicándose a crear contenido. Su canal DebRyanShow acumula casi 9 millones de suscriptores y videos con decenas de millones de reproducciones.

En el pasado mantuvo un romance con Dhasia Wezka y durante casi un año mantuvo una relación “sin etiquetas” con Lis Vega, a quien apoyó durante su estancia en “La granja VIP”, hasta ahora que la cubana acaba de confirmar su ruptura con el influencer.

