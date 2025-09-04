Héctor N: Daniela Parra, su hija, anuncia que interponen amparo para defender al actor, ¿sale de la cárcel?

El caso de Héctor N, quien ha estado en prisión desde 2021 tras ser acusado por su hija Alexa de abuso, daría un nuevo giro. Su otra hija, Daniela Parra, anuncia que se interpuso un nuevo amparo para defender a su padre, ¿qué está pasando? ¿Sale de la cárcel?

¿Quién es Héctor N y por qué está en prisión?

En su momento, Héctor N fue uno de los actores más queridos de la televisión mexicana. No obstante, todo cambió en 2021, cuando fue detenido, luego de que se le acusara de haber abusado de su hija Alexa cuando esta aún era menor de edad, y trasladado al Reclusorio Oriente. Te contamos qué es lo que ha pasado desde ese entonces:

Febrero de 2022: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa formalmente a Héctor N de abuso y corrupción de menores.

Marzo de 2022: Aunque el caso parecía estar avanzando, el abogado de Héctor renunció por desacuerdos económicos, lo que pausó el proceso.

Mayo de 2023: Héctor N es hallado culpable del delito de corrupción de menores. Fue sentenciado a 10 años y seis meses en prisión, además de que se le impuso pagar una multa de 200 mil pesos.

Octubre de 2023. Daniela Parra

2024: Tras varios meses de incertidumbre, la condena aumentó 13 años. Esto, debido a que se consideró también el delito de abuso, un cargo que previamente había sido desestimado.

Inicios de 2025: Se modifica la sentencia por el delito de abuso, se redujo a 12 años y 6 meses. La multa original también disminuye a poco más de 180 mil pesos.

Como se sabe, Daniela Parra, hija de Héctor N, ha sido su principal defensora ante los medios de comunicación. Desde el comienzo de todo este caso, la joven se ha dicho confiada en la inocencia de su padre y ahora revela que ya se interpuso un amparo en el caso.

¿Qué dijo Daniela Parra sobre el nuevo amparo que se interpuso en el caso de Héctor N?

Hace algunas horas, Daniela Parra hizo uso de sus redes sociales para celebrar que los abogados de Héctor N interpusieron un amparo que espera le pueda dar un nuevo sentido al caso de su padre.

“Ya mis abogados interpusieron el amparo de mi papá. Es algo que ya veníamos esperando desde hace tiempo, ustedes lo saben. No solo eso, sino que, desde hace más de cuatro años, lo único que hemos pedido es que sea un juicio justo” Daniela Parra

La hija de Héctor ‘N’ afirmó que, desde que inició todo esto, las cosas no han sido “justas” y, si bien admitió que aún falta “mucho camino por recorrer”, mantiene la fe en que todo resulte a favor de su papá.

“Eso es lo que esperamos. Hasta el momento, el amparo ya está interpuesto, todavía falta un largo camino por recorrer, todavía no podemos cantar victoria, ni mucho menos. Estamos esperando que sea un juicio justo y confiamos en que así sea”, manifestó.

Para finalizar, le pidió a todos sus seguidores que “intencionen ese documento” y que “los acompañen en sus oraciones y sus buenas vibras para que, ahora sí, se resuelvan las cosas como se tienen que resolver”.

Se desconoce qué busca con el amparo y si con él podría salir de la cárcel Héctor ‘N’. Sin embargo, se cree que sería un recurso más que se presentaría por la última sentencia, dado que la primera ya fue juzgada.

¿Daniela Parra será demandada por su hermana Alexa?

Otro tema de interés relacionado con el caso de Héctor N, ha sido la posible demanda que Alexa entablaría en contra de su hermana, Daniela Parra. Hace algunos meses, Alexa compartió un video en el que, entre otras cosas, se dijo dispuesta a iniciar un proceso legal en contra de Daniela por supuestamente revictimizarla.

“Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale, porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo… Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar, porque solamente hemos sido presas de un depredador”, expresó Alexa.

Ante esto, Daniela ha dicho que no le interesa lo que tenga que decir su hermana y aseguró estar dispuesta a llegar “hasta donde tope” en todo esto. Hasta el momento, se desconoce si realmente existe un proceso legal contra Daniela Parra iniciado por su hermana Alexa.

