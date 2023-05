Héctor N: Periodista responde a Daniela Parra luego de que arremetiera contra él por burlarse

Poncho Martínez respondió a la hija de Héctor N, ofreció una disculpa y explicó la razón por la que borró el tuit.

Hace unos días, Daniela Parra explotó en contra del periodista Poncho Martínez por haberse burlado, presuntamente, de la salud de Héctor N y publicar mediante un tuit que, supuestamente, al acusado “le había dado diarrea” y que, por tal motivo, se había aplazado la audiencia.

En los últimos días, dicha audiencia ha tenido diversos cambios. Si bien, se había programado para el 18 de mayo, después trascendió que había cambiado de fecha. Posteriormente, se reconfirmó que sí se realizaría el 18 de mayo, sin embargo, luego de otros cambios de última hora, la audiencia finalmente se aplazó para el 25 de mayo, por motivos de salud de Héctor N.

El cambio de fecha generó diversas reacciones, entre ellas, de Poncho Martínez, quien fue señalado por Daniela Parra e, incluso, lo responsabilizó por si le ocurría algo a su papá: “Te juro que, si algo le llega a pasar a mi papá, hasta a ti te voy a hacer responsable por andar de chistoso.” Publicó la joven.

Poncho Martínez generó polémica por un tuit sobre el aplazamiento de la audiencia de Héctor N / Twitter: @Ponchote

Poncho Martínez responde a Daniela Parra y ofrece disculpas

Por su parte, a través de una entrevista, Poncho Martínez abordó la polémica publicación que hizo él en Twitter referente al aplazamiento de la audiencia, así como, la reacción de Daniela Parra.

A wiwi ….. He aquí la respuesta..

Lo sabía..



@Ponchote …



Es mucho pero mucho más (hombre) 👀 que esas personitas que tanto lo detestan …hmmm

A trabajar con nosotros mismos para poder identificarEL PORQUÉ? Nos molesta tanto los pensamientos y acciones de otras personas.

De acuerdo con el periodista, cuando escribió, “que tiene diarrea, que mejor otro día”, no se refería a Héctor N, sino al juez y, en tono irónico, explicó el asunto:

“Dije, ‘ora que el juez tiene diarrea y que se pospone la audiencia’… Yo puse un tuit, así súper violento, ¡qué bárbaro! ¡qué violento lo que puse!” Explicó Martínez, mientras procedía a leer el mencionado tuit.

Audiencia de Hector N fue aplazada por motivos de salud del acusado / Luis Marín / Instagram: @hectorparrag

“Yo pensaba que el juez e, inmediatamente después, nos enteramos que, quien tuvo diarrea fue Héctor N”, detalló el periodista. Luego, procedió a leer la reacción de Daniela Parra y a enviare un mensaje público a la joven en el que se disculpa y asegura que siempre la ha defendido:

“Daniela, lo único que te quiero decir es, yo jamás en la vida voy a discutir con una persona que está siendo víctima de la situación que tu tienes en este momento, siempre te he defendido, si el comentario no te pareció, te pido una disculpa… no era pensando en tu papá, pero aun así, no es un comentario violento, ni grosero ni nada por el estilo,” manifestó Poncho Martínez en respuesta a Daniela Parra.

Periodista Poncho Martínez ofrece disculpas a Daniela Parra / Instagram: @hectorparrag, @dannielaprm

Asimismo, el periodista expresó que la joven puede pensar lo que quiera y que él respeta sus comentarios y espera que le vaya bien a Daniela en este momento que atraviesa. Además, aclaró que si borró el tuit no fue por “cobarde”, sino, porque Martínez no “iba a dejar publicado algo que haya lastimado a Daniela.”

Periodista aclara por qué borró el tuit que molestó a Daniela Parra / Instagram: @dannielaprm

