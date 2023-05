Daniela Parra: Repartidor de aplicación regresa despensa para su padre que había sido robada

A través de un video Daniela Parra mostró como el repartidor se lleva las cosas que eran para su papá Héctor N.

La hija del actor Héctor ‘N’, Daniela Parra, experimentó un supuesto robo de una despensa por parte de un repartidor de aplicación.

En redes sociales, Daniela Parra denunció que un repartidor presuntamente le robó la comida que había pedido en una famosa aplicación para su papá, Héctor ‘N’, quien espera juicio en la cárcel por acusaciones de abuso sexual.

“Hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana me hacen el favor de llevársela y, como no puedo moverme fácilmente [...] para mándarselo, me dijeron que estaban ahí y, pues me robaron. Me robaron amigos, me robaron toda la despensa de mi papá”, explicó.

Daniela Parra difundió los mensajes que intercambió con el repartidor / Instagram: @dannielaprm

La hija de Héctor ‘N’, Daniela Parra especificó que cuenta con pruebas en video en el que se ve al repartidor haciendo el supuesto robo de la despensa que había pedido para su papá. Por lo cual, pidió a sus seguidores viralizar el hecho para que regresen la mercancía y así fue, gracias a ello pudo ponerse en contacto con el joven repartidor.

Daniela compartió el video del repartidor afuera de su domicilio / Instagram: @dannielaprm

Daniela Parra recupera la despensa de su padre

Daniela Parra compartió un nuevo mensaje en donde señaló que ya el repartidor de reconocida marca de envíos a domicilio, le había entregado su despensa, aunque con comida echada a perder.

“Amigos, Abraham, regreso la bolsa (con algunos rezagos de la noche y una que otra cosa echada a perder)”, aseguró la joven.

Y es que tras la osadía que vivió, Daniela Parra agradeció que el repartidor le haya regresado sus productos y que se haya disculpado por lo que había pasado.

Daniela comentó que el repartidor se puso en contacto con ella y le entregará la despensa / Instagram: @dannielaprm

“Pero bueno, se agradece que dio la cara y pidió disculpas”, dijo la hija de Héctor N

Daniela Parra aprovechó este momento para mandarle un fuerte mensaje a la plataforma y es que les pidió tener más control sobre sus repartidores, pues este tipo de cosas no se podían seguir repitiendo.

“Aún así, no puede ser que no tengan control con sus repartidores, de verdad tienen un pésimo servicio”, arremetió.

La presión que Daniela Parra hizo a través de las redes sociales, ayudo a recuperar su despensa. / Instagram: @dannielaprm

Las reacciones de los seguidores de Daniela Parra no se han hecho esperar y de inmediato le mandaron mensajes de apoyo.

Los usuarios le piden a la empresa que se haga cargo de lo que acaba de pasar porque no era justo que sus repartidores hicieran esto.