Video: Daniela Parra denuncia a repartidor por robo de despensa para Héctor N

La hija de Héctor ‘N’ denunció en sus redes sociales a un repartidor de aplicación por haberse robado supuestamente, la despensa que estaba destinada para su padre.

En medio del conflicto legal que continúa entre Alexa Hoffman y su padre, Héctor ‘N’ por una denuncia de presunto abuso que tiene al actor en la cárcel, Daniela, la otra hija del actor y quien lo ha apoyado en estos momentos, denuncia que fue víctima de robo.

A través de sus redes sociales, Daniela indicó que le llevaría una despensa a su padre, por lo que decidió ayudarse de una aplicación para hacerla llegar a su domicilio y así poder entregarla a su papá a la cárcel, sin embargo esto no pudo ser posible porque el paquete con la despensa nunca llegó a sus manos.

Daniela denunció con todo y video que el repartidor de aplicación se quedó afuera del domicilio tomando algunas fotografías, pero nunca dejó la despensa, mientras que a ella le dijo mediante mensaje de texto, que ya había dejado su paquete con el vigilante.

Daniela Parra denuncia a repartidor y difunde video:

“Hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana (miércoles) me hacen favor de llevársela. Como no puedo moverme fácilmente pedí un Rappi para mandárselo, me dijeron que ya estaban ahí, y pues me robaron. Me robaron toda la despensa de mi papá”, comenzó a denunciar.

Daniela compartió el video del repartidor afuera de su domicilio / Instagram: @dannielaprm

Pero al momento de pedirle políticamente que le entregara la despensa, una vez que se dio cuenta que realmente nunca dejó el paquete, Daniela dice que el repartidor la bloqueó, “le mandé mensaje (al repartidor), le marqué, ya levanté obviamente denuncia en Rappi pero no pasa nada. Le mandé mensaje, muy políticamente, le dije que por favor regresara las cosas, le dije que lo que estaba haciendo era un delito, que me estaba robando, ya me bloqueó”, explicó.

Daniela Parra difundió los mensajes que intercambió con el repartidor / Instagram: @dannielaprm

Posteriormente, Daniela solicitó ayuda a sus seguidores para poder tener sus cosas de regreso y dijo, “tengo los videos donde se ve que llega al domicilio y no se baja y no entrega nada, entonces por favor ayúdenme a mandarle mensaje a que solo regrese la bolsa y ya por favor”.

Finalmente, hace unos minutos, Daniela mencionó que el repartidor se contactó con ella y llegaron al acuerdo de que le entregará la despensa a las 11 de la mañana, “amigos, pues Abraham, el repartidor de Rappi ya se contactó conmigo y quedó de regresarme la bolsa a las 11am!! El poder de las redes sociales. Gracias a todos por ayudarme a hacer presión y contactarlo! gracias”.