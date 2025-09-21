Despiden a colaborador de Venga la alegría durante transmisión en vivo: Así fue el momento

La mañana del viernes 19 de septiembre, el popular matutino de TV Azteca, Venga la alegría, transmitió un momento crucial para los seguidores del programa. En un ambiente cargado de emoción y nerviosismo, se reveló el la salida de un querido colaborador en pleno programa. ¿De quién se trata?

¿Qué es “La academia VLA” y qué famosos participan?

La academia VLA es un reality de canto y un programa de talentos que se emite en México, en el que los artistas compiten para mostrar su habilidad vocal y ganarse el apoyo del público.

Este formato forma parte del matutino de entretenimiento Venga la alegría de TV Azteca, y tiene como objetivo resaltar la disciplina, la emoción y el espectáculo, ofreciendo un escenario único para las celebridades.

Los participantes en esta edición de La academia VLA son los siguientes:



Daniela Parra,

Ime Tuñon,

Marcos Valdés,

Fernanda Ostos,

Nacho Casano,

Martín “La voz del pueblo”,

Luis Fernando Peña,

Ana Sophia Sánchez y

Padre José de Jesús Aguilar

¿Qué colaborador de Venga la alegría salió del programa esta semana?

Este viernes, se anunció la eliminación de Nacho Casano en vivo por los conductores Luz Elena González y Sergio Sepúlveda en “La academia VLA”. En ese instante, los televidentes vieron cómo Nacho Casano, se despidió del escenario, mientras su compañera Imelda Garza Tuñón le ofrecía un cálido abrazo.

La eliminación de Casano fue recibida con opiniones divididas. Aunque algunos aplaudieron su participación en el programa y su entrega durante cada actuación, otros consideraron que el resultado fue injusto.

En las redes sociales, varios fans mostraron su desacuerdo con la decisión, argumentando que Imelda Garza Tuñón, quien también se encontraba nominada esa noche, debía haber sido la eliminada en lugar del actor argentino.

“ Es increíble que Nacho haya sido el primero en salir. Su desempeño fue brillante ”, comentó un seguidor en X.

¿Quién es el Padre José de Jesús Aguilar, participante de “La academia VLA” que fue golpeado?

El padre José de Jesús Aguilar ha forjado una destacada carrera en el ámbito de los medios de comunicación, con una presencia constante en televisión, radio y plataformas digitales. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversos programas tanto informativos como de entretenimiento, abordando temas relacionados con la espiritualidad, los valores familiares, la cultura religiosa, las festividades litúrgicas y temas de actualidad, siempre desde una perspectiva católica y con un enfoque humanista.

Fue en una entrevista con el programa “Dulce y picosito” donde el propio padre y colaborador de Venga la alegría, José de Jesús Aguilar, relató los tristes sucesos. El sacerdote explicó que fue agredido físicamente por un hombre después de intervenir en defensa de otra persona. Como resultado de la golpiza, Aguilar sufrió roturas en sus dientes y otras lesiones que ahora le dificultan el habla.

“Por defender a una persona, lamentablemente alguien me atacó, fue algo muy delicado que incluso llegó a que la persona terminara muy muy mal” Padre José de Jesús Aguilar

Aunque no se han revelado más detalles sobre la identidad del agresor ni sobre las circunstancias exactas del incidente, Aguilar se presentó a “La academia VLA” y puso fin a los rumores que señalaban que su continuidad en el proyecto estuviera en riesgo .

