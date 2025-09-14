Integrante de Venga la alegría golpea a su compañera en plena transmisión: “Casi me tiras los dientes”

‘Venga la alegría’ vuelve a dar de qué hablar. Y es que, tras la polémica que causó la entrevista a Jezzini, la cual fue considerada por muchos como “extraña”, ahora ocurre un incidente en el que un colaborador le pegó a su compañera en plena transmisión.

¿Qué pasó en ‘Venga la alegría Fin de semana’ y por qué ‘el Chino’ le pegó a su compañera?

Todo ocurrió durante la emisión de hoy, domingo 14 de septiembre, de ‘Venga la alegría’, edición fin de semana. Ismael Zhu ‘el Chino’ y Esmeralda Ugalde estaban arriba de una plataforma, tomados de la mano.

En algún punto, el chef movió el brazo, dándole un puñetazo involuntario a su compañera. En el video del momento, se ve cómo ‘el Chino’, preocupado por la situación, le pregunta a su compañera si está bien. Todo esto, en medio de la incertidumbre de todos los presentes.

A través de las redes sociales del programa, se compartió el clip de lo sucedido, junto al siguiente mensaje: “Los accidentes ocurren”.

Por supuesto, la situación no pasó desapercibida en redes sociales y la gran mayoría lo tomó como un incidente gracioso. Incluso, algunos compararon el golpe con la derrota del ‘Canelo’ Álvarez y Terrence Crawford en la pelea que tuvieron el pasado 13 de septiembre. Algunos comentarios que se pueden leer son:

“Dando mejores golpes que ‘el Canelo’”

“Pobre Esme, ‘el Chino’ sí sabe dar golpes”

“Di la verdad, te pusiste celoso de que bailara con Agustín”

“‘El Chino’ se pasó jaja”

“Fractura de mandibula”

“Ese golpe se vio bien recio”

“Esme, ¿cómo estás?”

“Le reinició el Windows”

¿Cómo está Esmeralda Ugalde tras el golpe que recibió del ‘Chino’ en Venga la alegría Fin de semana?

Pese a lo aparatoso que se pudo haber visto el golpe para algunos, Esmeralda Ugalde, conductora de ‘Venga la alegría Fin de semana’, dejó ver que estaba bien y hasta se tomó con humor el “puñetazo” que le dio ‘el Chino’.

Mediante redes sociales, comentó con humor: “Casi me tiras los dientes @ismael_zhu”, junto con un emoji de risa. Aunque el ganador de ‘MasterChef México’ no respondió, también hizo una broma del asunto y dijo:

“Aquí se tiraron mejores golpes” ‘El Chino’

Tras este suceso, el programa continuó con normalidad y hubo varias dinámicas alusivas al 15 de septiembre, día en el que se celebra la Independencia de México, como el toro mecánico y presentaciones de artistas como Vivian Baeza y Julio Ávila.

¿Han existido peleas en ‘Venga la alegría’?

Aunque lo sucedido entre ‘el Chino’ y Esmeralda Ugalde fue un simple accidente, sí hubo una vez en que ocurrió una pelea física real en ‘Venga la alegría’, aunque no fue entre conductores, sino entre los invitados.

En mayo pasado, se tuvo de invitado al luchador Alberto del Río, más conocido como ‘el Patrón’. En algún punto, se vio frente a frente con su eterno rival ‘el Vikingo’. Tras hacerse de palabras, se agredieron completamente en vivo.

Incluso, tuvo que intervenir la productora Maru Silva, quien exigió que lo sacaran inmediatamente del foro, pues también violentó a varios miembros del staff. Hasta el día de hoy, muchos dudan si la pelea fue real.

En entrevista para TVNotas, Sergio Sepúlveda, conductor y productor asociado, aseguró que el conflicto no fue fingido.

